Uppsala: Finsktalande kundtjänst till e-handelsbolag
2025-10-02
iPiccolo AB står inför satsningar på flera nya områden, i vår kundtjänst har du en viktig roll att serva kunderna på bästa sätt. Som kundtjänstmedarbetare hos oss ingår du i ett trevligt team. Vi söker nu en kollega som kan ge support till den svenska och finska marknaden och som har ett långsiktigt intresse av att arbeta i en serviceinriktad roll.
Uppdraget
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du främst att arbeta med att besvara inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt.
Ditt fokus kommer att ligga på att ge förstklassig och effektiv service när du besvarar frågor kring beställningar, leveranser, produkter, reklamationer och betalningar. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning på våra kunders upplevelse för att utveckla oss i kundtjänsten.
I tjänsten ingår även att emellanåt vara behjälplig, på andra avdelningar. Arbetsuppgifter som kan vara aktuella är bemanna receptionen, packning och returhantering.
Rollen passar dig som gillar att ge fantastisk service, personligen samt med dator och telefon som verktyg. Du kan använda finska och svenska i tal och skrift. Du har lätt att hantera flera system och telefon parallellt. Kunskap om produkter som ljuskällor eller 3D-skrivare är av stort intresse för oss. Vana vid användning av AI-språkmodeller är också meriterande.
Förutom effektiv hantering av kundernas ärenden är språknivå och trevlig tonalitet i kundbemötandet viktigt för oss och det kommer att genomföras arbetsprov under rekryteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ser att du som person är serviceinriktad, kommunikativ och kan hantera olika uppgifter simultant. Rätt person för tjänsten uppskattar variationen av ärenden, tar ansvar för sina uppgifter, kan anpassa tempo efter arbetsmängd och är en lagspelare som bidrar i gruppen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månader provanställning på iPiccolos huvudkontor i Uppsala.
Vi gör löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Om iPiccolo AB:
iPiccolo AB är ett av Nordens ledande e-handelsföretag. Det startades av två entreprenörer i Uppsala år 2000 och har allt sedan starten haft en god lönsamhet. Det ledande varumärket inom iPiccolo AB är inkClub.com som säljer bläckpatroner, toner, kontorsmaterial, 3D-skrivare, ljuskällor och andra förbrukningsvaror till privatpersoner och företag. inkClub har hög varukännedom i Norden och är etablerat på tio av de största marknaderna i Europa. Över fem miljoner kunder har fram till idag handlat hos inkClub. Idag driver iPiccolo AB elva olika varumärken inom e-handel bland annat även Dammsugarpåsar.nu och Lysman.com.
Företaget omsatte över 600 miljoner kronor år 2023 och har 110 anställda. iPiccolo är expansivt, kännetecknas av en entreprenörsanda och växer kontinuerligt både genom organisk tillväxt och företagsförvärv. Huvudkontor och distributionscenter för hela den europeiska marknaden ligger centralt i Uppsala.
iPiccolo AB har via medlemskap i Svensk Handel kollektivavtal med Unionen.
iPiccolo AB erbjuder alla medarbetare:
Friskvårdsbidrag 3 500 kr. per år
Friskvårdstimme varje vecka
Personalrabatt på vårt sortiment
Flexibla arbetstider
Föräldralön
Tjänstepension (allmänna pensionsförmåner enligt gällande lag)
Avtal med Falck Företagshälsovård (ex. influensavaccinering)
Terminalglasögon kostnadsfritt samt rabatterade glasögonbågar hos Synoptik
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
