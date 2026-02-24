Uppsala bilgalleri AB söker fordonstekniker till vår verkstad
Uppsala Bilgalleri AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-02-24
Vi söker just nu en servicemekaniker. Du arbetar då med vanliga servicearbeten och enklare bilreparationer. Du bör vara lösningsorienterad och trivas i högt tempo för att kunna hjälpa våra kunder få en positiv upplevelse genom hela serviceprocessen.
Du bör vara lyhörd för olika kunders och medarbetares olika behov, tala och skriva svenska obehindrat och övriga språk är meriterande.
KRAV FÖR TJÄNSTEN:
Goda datakunskaper.
Struktur och noggrannhet.
Arbetar i högt tempo och drivande.
B-körkort.
Erfarenhet av fordons mekanik genom utbildning/arbetePubliceringsdatum2026-02-24Om företaget
Uppsala bilgalleri AB är en av upplands största auktoriserade bilhandlare med 7 nybilsmärken för både försäljning och verkstad. Vi sitter i helt nyrenoverade lokaler i centrala Uppsala och siktar på att vara ett ledande företag i branschen. Med drygt 25 anställda kommer du till en händelserik arbetsplats med härliga personligheter och högt tempo.
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@bilgalleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Bilgalleri AB
(org.nr 556985-1156), http://www.uppsalabilgalleri.se
Kungsgatan 68 (visa karta
)
753 18 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mathias Örmen jobb@bilgalleri.se 018-102441 Jobbnummer
9761029