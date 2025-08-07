Uppmärksam och aktiv assistent sökes till kvinna i Göteborg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-08-07
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som personlig assistent behöver du ha lätt för att skapa relationer och anpassa dig efter kundens behov. Vi söker därför dig som är uppmärksam, engagerad och tar egna initiativ. Assistansen är aktiv och innefattar både träning och olika aktiviteter, vilket kräver att du är flexibel och stöttande. Eftersom en del av träningen sker i vatten behöver du vara simkunnig och bekväm med att arbeta i sådana miljöer. För att skapa trygghet och struktur i vardagen är tydlig kommunikation en viktig del av arbetet.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 35-årsåldern bosatt i Göteborg
har tidigare erfarenheter inom vård- och omsorg
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är simkunnig
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av rörelsebegränsande funktionsnedsättningar
har erfarenhet av alternativ kommunikation
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på cirka 100%. Arbetspassen är förlagda till både vardagar och helger, med ungefärliga arbetstider mellan kl. 08:00-20:00 och 20:00-08:00, där nattpassen inkluderar 7,5h jour.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
14/8 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Justyna Langowskajustyna.langowska@humana.se Ersättning
