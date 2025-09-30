Upplev vackra västra Norge som sjuksköterska!

Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-30


Är du sjuksköterska och vill kombinera jobb med äventyr i vackra västra Norge?

Dedicare tar kontinuerligt emot beställningar på sjuksköterskor i både små och stora kommuner. Kombinera jobb med att uppleva nya och spännande städer, små samhällen, kust eller fjäll. Genom att arbeta via Dedicare får du en fantastisk möjlighet att skaffa dig mer erfarenhet samtidigt som du får upptäcka nya platser i Norge. Vi kan erbjuda varierande arbetsuppgifter inom hemtjänst, vårdhem, äldreboenden eller vårdteam. Vi anpassar jobbet efter din kompetens!

Publiceringsdatum
2025-09-30

Kvalifikationer
Erfarenhet från primärvård eller specialistvård

Du måste kunna arbeta självständigt, men även vara en del av ett större team

Flytande i ett nordiskt språk, både i tal och skrift

Du är flexibel som person

Strukturerad, engagerad och pålitlig i ditt arbete

Vi erbjuder

Gratis resa och boende under arbetsperioden

Konkurrenskraftiga lönevillkor

Semesterersättning på 12 %

Jourtelefon tillgänglig dygnet runt

Flexibilitet i praktiken - du väljer själv vilka perioder du vill arbeta

Pensionssparande i DNB samt försäkring

Personlig uppföljning av en bemanningskonsult som själv är sjuksköterska

Tycker du att detta låter intressant och vill veta mer? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dedicare AB (publ) (org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.no/nurse/

Arbetsplats
Dedicare AS

Kontakt
Edvard Salberg
edvard.salberg@dedicare.no

Jobbnummer
9532815

