Upplands Bil & Fritidscenter söker en driven säljare
Upplands Bil & Fritidscenter AB / Butikssäljarjobb / Knivsta Visa alla butikssäljarjobb i Knivsta
2025-11-10
Nu söker vi på Upplands bil och fritidscenter en ny säljare med ett brinnande intresse för fritidsfordon.
Vi söker dig som är driven och tar initiativ till affärer och som alltid har affärsmöjligheter i åtanke. Som säljare är du förtroendeingivande, disciplinerad och social. Ett krav är att du har minst ett par års relevant arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med försäljning. Vi förutsätter att du har ett högt driv och att du har kunskaper om hur man bearbetar och vårdar kundrelationer. Du är en självständig person, men har också lätt för att samarbeta. Viktigast är att du har ett brinnande intresse för att göra affärer! B-körkort är ett krav. Körkort B96, BE och C1 är meriterande.
Dina dagliga uppgifter kommer att bestå av försäljning av nya samt begagnade husbilar, husvagnar, fotografering av objekt, skapa annonser samt att aktivt kontakta kunder. Vi ser gärna att du är en självgående person som kommer dra nytta av de goda möjligheterna att utvecklas hos oss.
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett företag, goda förtjänstmöjligheter och självständigt arbete i en region med goda förutsättningar. Sysselsättningsgraden är heltid och tjänsten innebär 6 månaders provanställning. Vi arbetar med både fast samt prestationsbaserad lön.
Tjänsten är på heltid och innebär helgarbete varannan vecka.
Välkommen att skicka in din ansökan till: rekrytering@bilochfritidscenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: rekrytering@bilochfritidscenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Bil & Fritidscenter AB
(org.nr 556978-2047), https://upplandsbilochfritidscenter.se
Lodgatan 14 (visa karta
)
741 71 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Bil & Fritidscenter (Knivsta) Jobbnummer
9596808