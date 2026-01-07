Upphandlingsledare till Inköp, kategori Tjänster
Är du en erfaren upphandlare med affärsmässigt fokus och god kunskap om offentliga affärer? Vi erbjuder en roll där du får arbeta strategiskt och operativt med hela inköpsprocessen och bidra till att utveckla Kungsbacka kommuns inköpsarbete med hållbarhet, innovation och digitalisering i centrum.
Rollen som upphandlingsledare hos oss
Som upphandlingsledare ansvarar du för hela inköpsprocessen - från behovsanalys och dialog med verksamheten till genomförande och uppföljning av avtal. Du driver egna upphandlingar inom tjänstekategorierna och ser till att de genomförs affärsmässigt, professionellt och enligt gällande lagar.
Vi arbetar kategoriindelat och i denna roll blir du en nyckelspelare i vår utvecklingsresa där varje kategori får en dedikerad upphandlingsledare. Tillsammans med övriga kollegor driver du förbättringsarbete, utvecklar arbetssätt samt stärker effektivitet och robusthet i hela inköpsorganisationen.
Du kommer att ha en viktig roll i vårt strategiska upphandlingsarbete. Rollen innebär att du, utöver det operativa upphandlingsarbetet, i nära samarbete med dina kollegor i kategoriteamet leder och samordnar arbetet samt utvecklingen inom ert kategoriteam. Du kommer även att arbeta nära övriga upphandlingsledare för våra andra kategorier. Tillsammans bidrar vi till att skapa en effektiv, hållbar och framtidssäker upphandlingsfunktion.
Du kommer att ingå i ett team av engagerade och kunniga kollegor som drivs av ett starkt fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling. Vi erbjuder goda möjligheter till friskvård, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete några dagar i veckan. Hos oss får du, genom ett coachande ledarskap, möjlighet att påverka, utmanas och utvecklas - och framför allt uppleva arbetsglädje och göra verklig skillnad!
För att lyckas i rollen som upphandlingsledare hos oss har du en god förmåga att arbeta strukturerat och effektivt, även med flera pågående projekt. Du har ett konsultativt, serviceinriktat och affärsmässigt tänk samt en god problemlösningsförmåga. Du trivs med många kontakter och är kommunikativ och relationsskapande, vilket bidrar till ett gott samarbete både internt och externt. Du är lyhörd och har en optimistisk attityd till förändringar, samt kommer gärna med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en högskoleutbildning inom tex. ekonomi, juridik eller offentlig förvaltning, alternativt YH-utbildning inom inköp/upphandling.
- flerårig erfarenhet av självständigt arbete med inköp och upphandling.
- via erfarenhet och djupgående kunskap inom LOU kan tillämpa regelverket för att genomföra offentliga affärer från start till mål.
- har vana av att genomföra tidiga dialoger med leverantörsmarknad.
Det är meriterande med:
- erfarenhet av att driva avtalsgrupper med fokus på effekthemtagning och nyttorealisering.
- erfarenhet av kategoribaserat/strategiskt upphandlingsarbete.
- erfarenhet av utvecklingsarbete/förändringsledning.
- erfarenhet av upphandling av tekniska konsulter enligt ABK
Mer om oss
Inköp hanterar hela inköpsprocessen från behov till betalning och består av två enheter: upphandling och e-handel, samt specialister inom juridik, hållbarhet och logistik. Vi strävar efter att vara en spännande och inkluderande arbetsplats. För att möta framtidens utmaningar söker vi medarbetare som vill göra skillnad och spegla vår omvärld. Vårt fokus är goda affärer som styr mot kommunens mål, med stor vikt på innovation och digitalisering. Vi söker dig som vill vara med och skapa en av landets vassaste verksamheter. Vill du läsa mer om vilka vi är eller hur vi jobbar så kika gärna på: https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-service?mark=service
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2026.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
