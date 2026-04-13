Upphandlingskonsult / Strategisk rådgivare inom Aff
2026-04-13
Har du erfarenhet av upphandling inom Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och service, och vill jobba med några av Sveriges vassaste konsulter inom upphandling? På Svefa i Stockholm får du driva kvalificerade upphandlingar, utvecklas professionellt och vara del av ett tryggt, varmt och ambitiöst team.
Det här jobbet passar perfekt för dig som har god insyn i Aff och som vill jobba med upphandlingsrådgivning på strategisk nivå! Läs mer här och varmt välkommen med din ansökan som konsult!
Det här erbjuder vi dig
Ett engagerat team med djup kompetens inom upphandling
Kultur präglad av professionalism, kunskapsdelning och prestigelöshet
Variationsrika uppdrag i både offentlig sektor och privat näringsliv
Centralt kontor på Kungsgatan i Stockholm City
Flexibelt arbete med möjlighet att påverka din vardag
Möjlighet att utvecklas inom strategiska upphandlingar och bygga långsiktiga kundrelationer
Om rollen
Som upphandlare med fokus på Aff arbetar du med kvalificerade upphandlingar inom fastighetsförvaltning och service. Du hjälper våra kunder att utforma smarta, affärsmässiga och hållbara avtal - alltid med Aff:s struktur som grund.
Du kommer ha en rådgivande och ledande roll i hela upphandlingsprocessen, från strategi till färdigt avtal. Våra kunder finns både inom offentlig och privat sektor, och du får arbeta med flera spännande uppdrag parallellt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge rådgivning i strategiska och juridiska frågeställningar
Driva hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys till färdigt avtal
Ta fram förfrågningsunderlag, affärsmodeller och utvärderingskriterier
Vara ett stöd i avtalsfasen och bidra till kundens långsiktiga affärsutveckling
Delta i utvecklingen av Svefas erbjudande inom entreprenadupphandlingar
Du verkar som konsult - ibland självständigt, ibland som en del av ett team tillsammans med våra andra specialister inom upphandlings- och förvaltningsrådgivning. Oavsett form genomsyras arbetet av kvalitet, affärsnytta och kundfokus.
Mer om jobbet
Du utgår från vårt kontor på Kungsgatan 57 i centrala Stockholm och rapporterar till Jenny Hemlin, affärschef inom Upphandlingsstöd. Teamet Förvaltningsrådgivning består av totalt 14 kollegor, varav 6 ingår i Upphandlingsteamet.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där vi varvar tid på kontor, hos kund och hemifrån. Tjänsten är på heltid och start sker efter överenskommelse.
Vem vi tror att du är
Du har:
God erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete
Arbetat med standardavtal som Aff (meriterande om du också har erfarenhet av AB, ABT eller ABK)
Kunskap om LOU
Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift
Meriterande: högskole-/universitetsutbildning inom juridik, ekonomi, teknik, strategiskt inköp eller motsvarande.
Som person är du:
Strukturerad och ansvarstagande i planering och leverans
Relationsskapande och affärsmässig
Samarbetsinriktad och trivs med att nå mål tillsammans med andra
Intresserad?
Vad kul! Skicka din ansökan i form av CV och en motivationstext till varför du söker.
Frågor?
Affärschef Jenny Hemlin - 010 603 87 30, jenny.hemlin@svefa.se
(ej tillgänglig 15 april - 1 maj)
HR Specialist Julia Wengse - 010-603 87 42, julia.wengse@svefa.se
Vi arbetar med löpande urval och behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Förfrågningar från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121651".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svefa AB
(org.nr 556514-3434), https://www.svefa.se/
111 22 STOCKHOLM
Svefa Aktiebolag Kontakt
HR Specialist
Julia Wengse julia.wengse@svefa.se
