Upphandlingsjurist till kund i Stockholm (50%)
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2026-06-25
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Är du en erfaren upphandlingsjurist som trivs i en rådgivande roll där juridik, affärsmässighet och samhällsnytta möts? Vill du arbeta med komplexa upphandlingar i en verksamhet med höga kvalitetskrav och ett viktigt samhällsuppdrag? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!🌟Om uppdraget
Vi söker nu en Upphandlingsjurist till ett spännande konsultuppdrag hos en statlig verksamhet i Stockholm. Du blir en del av ett kompetent inköps- och upphandlingsteam där du arbetar nära både verksamheten och andra specialister för att säkerställa rättssäkra och affärsmässiga upphandlingar.
Rollen passar dig som vill kombinera kvalificerat juridiskt arbete med ett nära samarbete med olika intressenter och som motiveras av att bidra till effektiva och hållbara affärer.
💼Dina arbetsuppgifter
Hantera upphandlingsrättsliga frågor och ge juridiskt stöd till verksamheten.
Ansvara för avtalsrättsliga och upphandlingsrättsliga aspekter genom hela upphandlingsprocessen.
Hantera överprövningar och bistå vid framtagande av rättsutredningar och avtalsdokument.
Ge stöd vid framtagande av upphandlingsdokumentation och säkerställa ändamålsenliga upphandlingar.
Delta i genomförandet av såväl komplexa upphandlingar som enklare avrop.
Samarbeta nära verksamheten, upphandlingsteamet och övriga intressenter.
✅Vi söker dig som har
Juristexamen eller affärsjuridisk masterexamen.
Notarietjänstgöring eller minst fyra års erfarenhet som offentlig upphandlare eller upphandlingsjurist.
Erfarenhet av upphandlingsarbete inom statlig myndighet.
God kunskap om LOU och/eller LUF.
Meriterande:
Erfarenhet av förhandlat förfarande med föregående annonsering.
Erfarenhet av IT-upphandlingar av on-prem-lösningar eller molntjänster.
Erfarenhet av överprövningsprocesser, antingen som ombud eller från domstol.
🤝Vi tror att du är
Du är en trygg och lösningsorienterad jurist som trivs med att samarbeta och skapa goda relationer. Du arbetar strukturerat, har ett affärsmässigt förhållningssätt och motiveras av att leverera hög kvalitet. Du har lätt för att kommunicera med olika intressenter och bidrar gärna med din kompetens för att hitta hållbara och pragmatiska lösningar.
Praktisk information
Placeringsort: Stockholm
Arbetsform: Hybrid
Omfattning: Deltid 50 %
Start: 10 augusti 2026
Uppdragsperiod: Till och med 28 februari 2027, med möjlighet till förlängning till februari 2028.
Låter detta som ditt nästa uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973592-2071959". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9979809