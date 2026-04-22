Upphandlingsjurist till kommundirektörens kontor
2026-04-22
Vill du ta en central roll i komplexa upphandlingar och bidra till en rättssäker och effektiv inköpsprocess? Då kan du vara vår nya upphandlingsjurist!
Vilka är vi?
Upphandlings- och inköpsenheten ingår i ekonomi- och styrningsavdelningen som tillhör kommundirektörens kontor. Vi ansvarar bland annat för kommunens upphandlingar av varor och tjänster och strategiska upphandlings- och inköpsfrågor, med undantag från entreprenad.
Enheten ansvarar för att utveckla och förbättra kommunens upphandlings- och inköpsprocess utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till att stärka kommunens arbete för att motverka välfärdsbrott inom upphandling och inköp.
Norrköpings kommun har en årlig inköpsvolym på cirka 4 miljarder kronor och har cirka 800 aktiva avtal. Vi söker nu en upphandlingsjurist som vill arbeta i ett brett och spännande uppdrag där du arbetar med upphandlingar och upphandlingsjuridik.
Som upphandlingsjurist projektleder du upphandlingar och ansvarar för att planera och genomföra dessa med en hög nivå av affärsmässighet samt ser till att verksamhetens och kommuninvånarnas behov och de politiska målen uppfylls.
Du handlägger även överprövningsmål i domstol samt ger juridiskt stöd, främst avseende upphandlings- och avtalsrättslig rådgivning, både inom enheten och till kommunens verksamheter.
Arbetet utgår ifrån en helhetssyn avseende hela anskaffningsprocessen; från analys av behov, marknadsanalys, upphandling, inköp samt uppföljning av bland annat inköpsmönster där du är en viktig nyckelperson. Du har i din roll som upphandlingsjurist många kontakter, både internt mot kommunens olika verksamheter samt externt med leverantörer.
Det pågår en ständig utveckling av kommunens processer i kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet och du förväntas vara med och bidra till utvecklingen framåt. Vi söker därför dig med stort engagemang och intresse för utvecklingsarbete.
Rapportering sker till upphandlings- och inköpschefen.
Vem är du?
Du har en magisterexamen i affärsjuridik eller en jur.kand-examen i juridik, alternativt annan juridikutbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandlingsjuridik och/eller erfarenhet av upphandling, gärna i en offentlig kontext.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då du kommer att handlägga mål i domstol samt formulera tydliga krav mot anbudsgivare. Vidare har du goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Som person ser vi att du är engagerad, drivande, serviceinriktad och har hög flexibilitet så att du snabbt kan ställa om ditt fokus. Du är strukturerad, analytiskt lagd, ser helhetsperspektivet och kan fastställa orsaker till problem samt föreslå lösningar.
Du är självgående och har en förmåga att ta egna initiativ när det krävs, samtidigt som du är samarbetsinriktad, utåtriktad och delar med dig av kunskap och information. Du har hög integritet kopplat till din roll.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens förutsättningar
Sista ansökningsdatum: 17 maj
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta upphandlings- och inköpschef Björn Andrén på bjorn.andren@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
