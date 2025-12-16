Upphandlingsexpert till Siemens Energy
2025-12-16
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Som Project Procurement Manager inom Real Estate blir du en nyckelspelare i genomförandet av bygg- och fastighetsrelaterade projekt hos Siemens Energy. Uppdraget innebär ett nära samarbete med projektorganisationer och interna funktioner, där du ansvarar för att driva upphandlingsarbetet från strategi till avtal och uppföljning med fokus på kostnad, kvalitet och leverans.
I rollen arbetar du som upphandlingsexpert i projektteam och bidrar aktivt i projektmöten genom att definiera inköps- och leverantörsstrategier. Du har ett helhetsansvar för upphandling inom dina materialområden och säkerställer effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Ansvara för upphandling av nationella och internationella bygg- och stödtjänster, teknisk byggnadsutrustning samt ingenjörstjänster utifrån fastighetsbehov.
Skapa och genomföra (digitala) upphandlingar, utvärdera anbud samt leda pris- och kontraktsförhandlingar fram till avtal.
Hantera kompletteringar, ändringar och eventuella skador inom avtalens ramar.
Utveckla och implementera upphandlingsstrategier baserade på behovs-, marknads- och leverantörsanalyser.
Genomföra marknadsanalyser, både nationellt och internationellt, för att säkerställa rätt leverantörer för respektive projekt.
Säkerställa efterlevnad av inköpsprocesser, metoder och system i en digital upphandlingsmiljö.
Ansvara för leverantörshantering, inklusive kvalificering, utvärdering, utveckling och klassificering.
Planera, följa upp och dokumentera kostnadsbesparingar.
Arbeta nära interna gränssnitt såsom andra inköpsfunktioner, juridik, projektledning, byggprojektledning, controlling och rapportering.
Din profil För att lyckas i uppdraget ser vi att du har en stark kombination av teknisk förståelse, affärsmässighet och samarbetsförmåga. Du är strukturerad, proaktiv och trygg i att driva upphandling i projektform.
Vi ser gärna att du har:
En avslutad utbildning som arkitekt, civilingenjör, industriingenjör med inriktning mot bygg/fastighet, eller en kommersiell utbildning med teknisk byggbakgrund.
Flera års erfarenhet av projektledning och/eller upphandling av varor och tjänster inom bygg eller fastighetsrelaterade områden.
God kunskap inom upphandlingsrelaterad projektledning samt kontraktsrätt.
Starka förhandlingsfärdigheter och ett tydligt affärsdriv.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i tvärfunktionella och internationella team.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt god vana av Office-verktyg.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
