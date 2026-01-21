Upphandlingsexpert med affärsområdesansvar
Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping
2026-01-21
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Myndigheten har fått flera nya uppdrag som innebär att vi behöver bli fler på enheten.
Upphandlings- och inköpsenheten söker nu nya medarbetare som vill arbeta hos oss som upphandlingsexpert med affärsområdesansvar företrädelsevis inom område IT, men det kan även bli aktuellt med andra områden.
Planeringsavdelningens huvuduppdrag är att samla och stärka myndighetens förmåga till långsiktig planering och analys samt säkerställa arbetet mot gemensamma mål. Upphandlings- och inköpsenheten har i uppdrag att utveckla, styra och samordna myndighetens inköp. Enheten ansvarar också för rådgivning kring inköps- och avtalsfrågor. I uppdraget ingår även att förvalta och följa upp avtal samt att utveckla myndighetens e-handel.
Upphandlings- och inköpsenheten ansvarar för samtliga anskaffningar samt det kategoristyrda arbetssättet inom myndigheten som idag är uppdelad i olika kategorier baserat på hur Migrationsverkets verksamhet ser ut. Kategorierna är uppdelade i olika affärsområden där upphandlingsexpert med affärsområdesansvar förvaltar avtalen inom affärsområdet.
Arbetet bygger på ett helhetsansvar över tid, vilket bland annat inkluderar upphandlingar/avrop, dialoger, strategiarbete, samt kontinuerligt uppföljningsarbete i enlighet med Migrationsverkets affärsprocess.
Totalt består enheten av ca 27 medarbetare.
Vad gör en upphandlingsexpert hos oss?
Som upphandlingsexpert vid Migrationsverket ansvarar du för att skapa förutsättningar för kategoriarbete, genom att driva och stödja affärsprocessen avseende anskaffning av varor och tjänster inom respektive kategori och affärsområde.
Arbetet innebär en projektledande roll i genomförandet av upphandlingar, avrop som kräver förnyad konkurrensutsättning samt kvalificerade direktupphandlingar.
I arbetet ingår även att gemensamt med övrig verksamhet identifiera och analysera förbättringsförslag, skapa och förankra strategier för framtida behov och affärer samt arbeta med kontinuerlig uppföljnings- och effektiviseringsarbete.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar.
Vi söker dig som
I denna roll ser vi det som viktigt att du trivs i en flexibel arbetsmiljö som präglas av samarbete. Arbetet ställer stora krav på förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll. Du har mycket god förmåga att strukturera och prioritera i ditt arbete. Arbetet innehåller många personkontakter och ställer därmed krav på att du är kommunikativ, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Migrationsverket strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.
Du som söker har
eftergymnasial utbildning inom områdena juridik, offentlig upphandling, ekonomi eller motsvarande inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig alternativt utbildning från yrkeshögskola inom upphandling.
aktuell arbetslivserfarenhet av att självständigt planera och genomföra upphandlingar och upprätta avtal i anslutning till genomförda upphandlingar/avrop
kunskaper och erfarenheter inom Lagen om offentlig upphandling
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och i skrift
god data- och systemvana, samt erfarenhet av upphandlingsverktyg.
Det är också bra om du har
erfarenhet av kategoribaserat arbetssät
erfarenhet av IT- upphandlingar
erfarenhet av offentlig förvaltning och upphandlingsarbete på statlig myndighet
grundläggande kunskaper inom affärsjuridik
erfarenhet av hållbarhetsarbete kopplat till upphandling
I vårt arbete ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetssamtal och en del bakrundskontroller kommer att göras som en del av den sammanvägda bedömningen.
Upplysningar
Anställningsform: tills vidare med sex (6) månaders provanställning
Arbetstid: kontorsarbetstid
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Norrköping
Tillträde: enligt överenskommelse, gärna snarast möjligt
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om den aktuella rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef.

Publiceringsdatum2026-01-21

Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 08 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00158".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Planeringsavdelningen

Kontakt
Anna Glad 010-2033823

Jobbnummer
9697808