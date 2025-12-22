Upphandlingsenheten i Västervik söker en Administratör med spetskompetens!
Upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten är placerad i Västervik och består idag av 14 medarbetare. Upphandlingsenheten ansvarar för inköp och upphandlingar för sex kommuner i norra Kalmar län. De kommuner som ingår i samverkan är Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Upphandlingsenheten uppdrag är att leda dessa kommuners upphandlingsarbete på ett strategiskt, insiktsfullt och kvalitativt sätt. Vår enhet är kommunernas främsta verktyg för att utbilda, implementera och säkra att all upphandling inom kommunerna görs på affärsmässiga grunder och följer organisationernas riktlinjer.
Enheten levererar årligen cirka 150 - 200 upphandlingar och bidrar utöver det även med rådgivning, administration samt utbildning och information.
Vi i Västervik samverkar med kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby i en gemensam upphandlingsenhet med placering i Västervik. Upphandlings strategiska betydelse växer och har en viktig roll för våra kommuners utveckling. Tillsammans med de kommunala verksamheterna skapar vi goda affärer
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du är en central nyckelperson i Upphandlingsenheten? Vi söker nu en driven och strukturerad administratör som vill bidra till goda affärer och hållbar utveckling.
Du kommer tillsammans med kunniga och engagerade kollegor att ingå i ett team som arbetar brett och med stor variation inom upphandling, strategiskt inköpsarbete och rådgivning med en stor variation av kontakter. Som administratör är du enhetens ansikte utåt och ofta första kontakten för både interna och externa parter. Det är av stor vikt att du är tillmötesgående och har ett serviceinriktat bemötande och kan anpassa ditt sätt att förmedla information till mottagaren och att du kommunicerar på ett tydligt sätt.
Du får en varierad vardag med både snabba ärenden och långsiktiga förbättringsprojekt. Bland dina arbetsuppgifter ingår:
• Hantering av avtal, avtalsförlängningar och prisjusteringar.
• Uppdatering av avtalsinformation och administration i avtalsdatabas.
• Hantering av fakturor, både inkommande och utgående.
• Utlämnande av allmänna handlingar och service till våra kommuner och leverantörer.
• Lotsa frågor rätt och ge stöd i upphandlings- och inköps relaterade ärenden.
• Delta i och driva förbättringsarbete i projektform tillsammans med kollegor.
Du planerar ditt arbete självständigt och har en stor frihet under ansvar. Tjänsten är placerad på vår upphandlingsenhet i Västervik.
Din kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial eller motsvarande utbildning inom ekonomi, administration eller annan relevant inriktning. Du har goda kunskaper inom uppföljning, rapportering och analyser. För tjänsten behöver du också ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av offentlig upphandling och/eller strategiskt inköp, både inom offentlig eller privat sektor. Om du har tidigare erfarenhet av projektarbete, gärna som projektledare så ser vi också detta som meriterande.
Tjänsten ställer stora krav på förmågan att samverka och som person behöver du vara lösningsorienterad, lyhörd, anpassningsbar, ansvarstagande med en hög yrkesmässig integritet.
För att lyckas i arbetet ska du vara strukturerad, ha en god systematisk och analytisk förmåga samt även kunna kommunicera på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Det är viktigt att du är bekväm med att hantera flera uppgifter parallellt och ansvara för att driva dessa framåt.
Vi söker dig som är självgående, trivs med omväxlande arbetsuppgifter och ser möjligheter i förändringar som sker. Du är trygg och stabil som person och ser samarbete med kollegor som ett naturligt och viktigt inslag i arbetet.
Det är viktigt för tjänsten att du är en van användare av Officepaketet och har lätt för att lära dig nya system.
I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla. I kommunen arbetar 3200 anställda. Vi arbetar bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.
Som arbetsgivare har Västerviks kommun:
• Fokus på ett hållbart arbetsliv.
• Satsningar på ledarskap och medarbetarskap.
• En tydlig strategi för hälsofrämjande arbete.
Läs mer på: Jobba hos oss - Västerviks kommun (vastervik.se) (https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-arbete/jobb-praktik-och-arbetsmarknadsinsatser/Jobba-hos-oss/)
Provanställning kan komma att bli aktuellt för dessa tjänsterna.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så kom in med din ansökan redan idag!
