Upphandling och Hållbarhetssamordnare till Karolinska Universitetssjukhuset
Region Stockholm / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-09-11
Vill du vara med på vår hållbarhetsresa genom att ställa och följa upp hållbarhetskrav i våra upphandlingar och stötta verksamheterna i deras miljö- och hållbarhetsarbete? Är du en kommunikativ person med brett intresse och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor? Gillar du att dela med dig av din kompetens och driva projekt? Vi söker nu en hållbarhetsspecialist för ett vikariat i upp till ett år som vill vara med och utveckla vårt arbete.
Du erbjuds
- en unik möjlighet att vara med och utveckla Karolinskas miljö- och hållbarhetsarbete
- möjlighet att arbeta både strategiskt sjukhusövergripande och operativt med hållbarhet inom vårdorganisationen
- att vara en av ett kompetent team av hållbarhetsspecialister.
Självklart får du också ta del av våra förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Om tjänsten
Enheten Hållbarhet ingår i sjukhusets Stab Juridik med uppdrag att utveckla och förvalta sjukhusets hållbarhetsarbete. Vi är en grupp på sex hållbarhetsspecialister som arbetar tillsammans med att lösa sjukhusets övergripande hållbarhetsfrågor. I ditt uppdrag ingår även att arbeta med lokala grupper och chefer inom organisationen för att stödja och koordinera deras hållbarhetsarbete. Vårt arbete är regelstyrt och utgår bland annat ifrån lagkrav, krav från regionen och sjukhusledningen. Enhet hållbarhet ansvarar för att bevaka gällande miljölagstiftning och omsätta kraven till riktlinjer i sjukhusets certifierade miljöledningssystem.
Tjänsten innehåller 2 delar:
Hållbarhet inom upphandling
Din roll kommer vara att stötta vår inköpsavdelning i att ställa relevanta hållbarhetskrav i syfte att leva upp till sjukhusets hållbarhetsprogram samt regionens krav. Arbetet omfattar både strategiska och operativa moment och en del av arbetet handlar om att prioritera insatser som gör skillnad. I rollen ingår även arbeta en del med övriga inköpsfrågor kopplat till hållbarhet som tex granskning av anbud. Du kommer att arbeta nära inköpsavdelningen i gemensamma utvecklingsprojekt för att stärka samarbetet mellan inköp och hållbarhet. Tillsammans arbetar ni med att utveckla arbetssätt, kravställning och processer samt förbättra uppföljningen av hållbarhetskrav. Dessutom kommer du att arbeta med att utveckla hållbarhetsarbetet inom befintliga avtal. Det innebär att du tillsammans med controllingfunktionen driver frågor kopplade till hållbarhet, ofta i form av gemensamma projekt och utvecklat uppföljningsarbete.
I rollen ingår även att vara en del av ett nätverk inom Region Stockholm med fokus på hållbar upphandling och samarbeta med andra inom området.
Hållbarhetssamordning
Du kommer också att arbeta som hållbarhetssamordnare (miljö och sociala frågor) för en del av sjukhuset. I detta arbete ingår att stötta verksamheten i arbetet med deras hållbarhetsaktiviteter med fokus på miljö, hålla chefer och utsedda funktioner informerade om gällande och kommande krav, kompetensutveckling och uppföljning av hållbarhetsaktiviteterna.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Delaktighet i att driva och stödja sjukhusets hållbarhetsarbete Chefsstöd i arbetet med att planera, driva och följa upp hållbarhetsarbetet Bidra till förbättrande åtgärder/utveckling inom området samt hålla i ledningens genomgång
Vi söker dig som
- är kommunikativ och har en bred kompetens för miljö- och hållbarhetsfrågor
- har god kunskap om Lagen om offentlig upphandling
- har god samarbetsförmåga och ser dig själv som en lagspelare
- har en hjälpsam attityd med integritet för den egna kompetensen
- kan planera och strukturera ditt arbete och har förmåga att prioritera
- brinner för miljö och hållbarhetsfrågor.KvalifikationerKvalifikationer
- Relevant akademisk högskoleutbildning inom till exempel miljövetenskap eller erfarenhet som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor
- Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetskrav i upphandlingsprocessen
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande:
- Vana att arbeta inom politisk styrd organisation
- Erfarenhet av att ställa cirkulära hållbarhetskrav
- Erfarenhet av att arbeta med hållbara leveranskedjor och uppföljning av hållbarhetskrav
- Kunskap om skadliga kemikalier i material
- Kunskap om miljölagstiftning
- Erfarenhet av att arbeta med miljöledningssystem och intern miljörevision
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
