Upphandlare till Upphandlingsenheten Malmö stad
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260356 Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till att Malmöborna får bästa möjliga skola, omsorg och annan service för sina skattemedel? Gillar du att tänka nytt och utvecklas tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda!
Hos oss utlovar vi ett stimulerande, utvecklande och roligt arbete där du får möjlighet till personlig utveckling. Upphandlarrollen hos oss på Upphandlingsenheten innebär att du arbetar som självständig projektledare och bistår organisationen i upphandlingar genom hela processen. Detta innefattar i regel behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi och upphandlingsarbete. Arbetet innefattar också en aktiv och kontinuerlig avtalsuppföljning samt rådgivning i inköpsfrågor till stadens olika verksamheter.
Den aktuella upphandlartjänsten finns inom sektionen tjänster.
Du kommer i din roll som upphandlare att ha många kontakter både internt mot stadens olika verksamhetsområden samt externt med olika leverantörer det krävs därmed att du har god kommunikativ förmåga och att du kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper och individer både i skriftlig och muntlig form. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera affärsmässiga lösningar. Du har förmåga att skapa goda professionella relationer, är lyhörd och lätt att samarbeta med.
Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete av processer vad gäller stadens inköp och du förväntas vara med och bidra till att föra utvecklingen framåt. Vi söker därför dig med stort engagemang och intresse för utvecklingsarbete särskilt inom området hållbarhet och cirkulära affärer.
Upphandlingsenheten består av personer med olika erfarenheter och kompetensprofiler. Vi eftersträvar prestigelöshet där vi delar med oss av erfarenheter och utvecklas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen på kandidatnivå (180 hp) inom ekonomi, logistik/inköp, juridik eller teknik. Alternativt annan utbildning med inriktning mot strategiskt inköp eller upphandling som bedöms relevant.
* Erfarenhet från offentlig sektor eller privata bolag kopplat till inköps-/upphandlingssidan eller leverantörssidan
Meriterande:
* Erfarenhet av kategoristyrt arbete
* Erfarenhet av affärer med hållbarhetsfokus/cirkulära affärer
* Utbildning i projektledning.
Vi söker dig som är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt. Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt på ett genomtänkt sätt. Du har en god problemlösande analysförmåga och trivs med att arbeta med komplexa frågor som kräver att du kan bryta ner och förstå problem i sina delar. Som person är du trygg, stabil och visar god självinsikt, med förmåga att skilja på det professionella och det personliga. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskap når fram och följer upp när det behövs. Du är kvalitetsmedveten och noggrann, med fokus på att leverera enligt uppsatta mål och standarder. Dessutom har du en mycket god
samarbetsförmåga och arbetar lyhört och konstruktivt tillsammans med andra.
Om arbetsplatsen
Upphandlingsenheten, som är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret, har ett övergripande ansvar att vägleda all upphandlingsverksamhet i Malmö stad och dess bolag. Upphandlingsenheten är indelad i fyra sektioner varav tre av dessa arbetar med upphandlingsarbete och den fjärde sektionen med hållbarhetsfrågor och analys.
Enheten ansvarar för genomförandet av stadsövergripande upphandlingar men arbetar även med förvaltningsspecifika upphandlingsärenden. Upphandlingsenheten består i dagsläget av totalt ca 40 personer varav de flesta är upphandlare med självständigt ansvar för specifika avtalsområden.
Upphandlingsenheten består av engagerade, drivna och kompetenta medarbetare och du ges möjlighet till inspirerande kollegial arbetsmiljö med löpande kompetensutveckling inom relevanta områden. Vi erbjuder dig ett arbete i en positiv och trivsam miljö. Vi sitter i centrala Malmö med bara fem minuters promenad till tåg- och busstationer vid Triangeln. Här finns både affärer och lunchrestauranger alldeles runt hörnet.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sex olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Vi arbetar med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö och våra värderingar bygger på människors lika värde. Vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid och hos oss får du en dynamisk arbetsplats och möjlighet att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och malmöborna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sektion: Tjänstesektionen
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Elin Holmberg elin.holmberg@malmo.se 0729-818844 Jobbnummer
