Upphandlare till trafikkontoret, Stockholm stad
2025-12-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Vill du jobba med upphandling i en av landets största upphandlande organisationer?
Är du lösningsorienterad och vill med dina upphandlingar bidra till utvecklingen av Stockholms offentliga rum? Du välkomnas till en dynamisk arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag med möjlighet att utmanas i din profession.
Vi behöver förstärka vår upphandlingsenhet med ny kompetens och erbjuder ett roligt och omväxlande jobb som berör många stockholmares vardag. Du kommer att jobba tillsammans med femton engagerade kollegor med hög kompetens i ett prestigelöst och hjälpsamt arbetsklimat. Som upphandlare inom Stockholms stad får du samtidigt ett stort kompetensutbyte såväl inom enheten som inom staden som en del av landets största upphandlande organisationer.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Läs mer här: Att arbeta i Stockholmsstad Stockholm stad på LinkedIn och Förmåner.
Din roll
Som upphandlare ansvarar du för att självständigt planera och genomföra upphandlingar. Du bidrar till att utveckla inköpsverksamheten och enhetens arbetssätt samt stödjer organisationen i affärsmässiga och upphandlingstekniska frågor. Ditt arbete innebär många intressanta och utvecklande samarbeten och kontakter, både internt och externt. Du deltar i flera spännande uppdrag där du i samarbete med verksamheten får möjlighet att upphandla avtal eller ramavtal för olika tekniska konsulttjänster samt inom andra kategorier. Du drivs av att stödja verksamheten och göra affärsmässiga affärer, oavsett inköpets komplexitet.
Enheten arbetar med att implementera kategoristyrning och är kategoriägare av flera inköpskategorier inom staden, bland annat tekniska konsulter samt park, gata och parkering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• en eftergymnasial utbildning från högskola, universitet eller yrkeshögskola med inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt har du inhämtat motsvarande kunskap och kompetens genom flerårig erfarenhet från branschen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat med upphandling av tekniska konsulter
• flerårig erfarenhet av att ha arbetat med tjänsteupphandlingar
• goda kunskaper i LOU
• goda kunskaper i ABK 09
• goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du även har
• erfarenhet av att arbetat kategoristyrt eller arbetat som kategoriledare
• erfarenhet av att ha arbetat med upphandling av entreprenader
• goda kunskaper i AB O4 och ABT 06
Då arbetet innebär många kontaktytor både inom och utanför organisationen är det viktigt att du samarbetar väl med andra, skapar förtroende och bygger goda relationer. Du är trygg i din yrkesroll. Du ser detaljer och deras betydelse i helheten samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är noggrann och strukturerad, och du planerar samt prioriterar arbetet på ett effektivt och systematiskt sätt för att hålla tidsramar. Vidare tar du ansvar för att driva arbetet framåt och arbetar lösningsorienterat. Du behöver även vara flexibel och kunna anpassa dig efter de olika förutsättningar som upphandlingarna innebär.Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här tjänsten. Vi önskar att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Endast CV, på svenska, önskas.
Eftersom det är jultider kommer vi att återkoppla först efter den 12 januari. I denna rekryteringsprocess kommer de kandidater som därefter går vidare få göra arbetspsykologiska tester.
Startdatum för tjänsten är enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
