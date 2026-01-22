Upphandlare till Sveriges Radio i Stockholm
Sveriges Radios uppdrag är att sända radio i allmänhetens tjänst och vi har 7,4 miljoner lyssnare i veckan. Vi erbjuder trovärdig kunskap, fördjupning, sällskap och förströelse.
Hos Sveriges Radio får du möjlighet att utvecklas i en miljö där lärande och samarbete står i fokus. Du blir en del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde. Att jobba på Sveriges Radio är meningsfullt, alla oavsett yrkesroll bidrar till vårt viktiga uppdrag.
Vill du kliva in i en viktig och spännande roll som upphandlare hos Sveriges Radio?Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som upphandlare hos Sveriges Radio blir du en värdefull del av ett samhällsviktigt uppdrag. Du hjälper till att säkerställa att verksamheten har tillgång till de varor och tjänster som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt public service-uppdrag.
Du får möjlighet att vara del av ett glatt, engagerat och samarbetsorienterat team, som ansvarar för samtliga inköp som inte rör programinnehåll - allt från teknisk utrustning och entreprenader till konsulttjänster inom en mängd olika områden. Vem som gör vilken upphandling utgår till viss del från områdesansvar, men vi arbetar tillsammans med att stötta hela verksamheten. Du får räkna med att upphandla brett, vilket skapar en varierad och utvecklande arbetsdag.
Du ingår i ett team med tre andra upphandlare och rapporterar till upphandlingschefen (avdelningschef för Juridik, Upphandling och Språkvård). Hos oss möts du av en engagerad och prestigelös kultur där samarbete och lösningsfokus är självklarheter.
Du kommer att arbeta med
• Driva och genomföra upphandlingar enligt LOU - från behovs- och marknadsanalys till kravställning, förhandling, avtalstecknande samt uppföljning av inköp och leverantörer.
• Nära samarbeta med interna beställare i olika delar av verksamheten.
• Vara ett stöd till kollegor i inköps- och upphandlingsfrågor.
• Bidra till utveckling av arbetssätt och processer.
Om dig
Du är en nyfiken, intresserad och ansvarstagande person som trivs i en roll där du får utmanas, utvecklas och ta stort eget ansvar. Du har ett eget driv att ständigt utveckla din kompetens, prova på nya saker och kan balansera initiativkraft med lyhördhet. Du är prestigelös, gillar att hjälpa andra samt värnar om gott samarbete både inom och utanför teamet. Du har en god kommunikativ förmåga och uppskattar den sociala delen av arbetet. Som företrädare för Sveriges Radio värderar du affärsmässighet, integritet och noggrannhet högt. Du har också ett genuint intresse för Sveriges Radios verksamhet och vårt public service-uppdrag.
Vi söker dig som har
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp/upphandling eller annan motsvarande för tjänsten relevant utbildning
• Goda kunskaper om LOU.
• Minst 1-2 års erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar är meriterande, men vi välkomnar även mer juniora kandidater med erfarenhet av att genomföra upphandlingar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en provanställning på sex månader med placering i vårt radiohus i Stockholm. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Vill du vara med på vår spännande resa och kliva in i en viktig roll som upphandlare? Då ska du inte vänta för länge med att skicka in din ansökan, dock senast 15 februari 2026. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Frågor och kontaktuppgifterFrågor om tjänsten: Chefsjurist Katarina Tham, Chef för avdelningen Juridik, Upphandling och Språkvård, katarina.tham@sr.se
, tel. 072-222 90 03. Frågor om rekryteringen: Marianne Jansson, HR-partner, marianne.jansson@sr.se
Sveriges Radio är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vi har en viktig roll i totalförsvaret. Därför omfattas vår verksamhet av säkerhetsskyddsregler. Den här tjänsten är placerad i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsprövning samt registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Sveriges Radio krigsplacerar även personal med anställning som överstiger sex månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
