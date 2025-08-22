Upphandlare till Svenska Institutet (SI) i Stockholm
2025-08-22
Publiceringsdatum2025-08-22
Nu söker vi en upphandlare till Svenska Institutet i Stockholm som är i behov av att stärka upp bemanningen i deras upphandlingsfunktion. Uppdraget som upphandlare förväntas i stor utsträckning kunna utföras självständigt. Arbetet består av ett flertal olika uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. SI:s upphandlingar är varierande, men ofta finns ett stort fokus på upphandling av konsulttjänster och programvarulösningar. Även värdet på upphandlingarna varierar från några hundra tusen till flera miljoner kronor. Vid komplexa arbetsuppgifter diskuteras och förankras åtgärder med SI:s upphandlare och/eller enhetschefen.
Du kommer att arbeta nära en av myndighetens egna upphandlare samt ibland tillsammans med uppdragskonsulter som nyttjas för specifika upphandlingsuppdrag.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Arbeta med inköp och upphandling i enlighet med gällande regler och myndighetens interna styrdokument
• Självständigt projektleda och genomföra direktupphandlingar, annonserade upphandlingar samt avrop från statliga ramavtal och myndighetens egna ramavtal. Arbetet innefattar:
• Genomförande av uppstartsmöte samt nödvändiga arbets- och/eller avstämningsmöten med projektgruppen för projektets fortlöpande
• Rekommendera lämpligt upphandlingsförfarande
• Vid behov, genomföra marknads- och behovsanalyser
• Ta initiativ till och genomföra nödvändiga tvärfunktionella utredningar (behov av särskild sekretess, behov av särskilda informationssäkerhetskrav, behov av särskilda it-säkerhetskrav, bedömning av personuppgiftsbehandling, m.m.) tillsammans med relevanta personer inom organisationen
• Ta fram upphandlingsdokument
• Säkerställa att underlaget har granskats och godkänts innan annonsering, tilldelningsbeslut/beslut om avbrytande och avtalssignering
• Hantera samtliga moment från annonsering till tilldelningsbeslut/beslut om avbrytande
• Hantera avtalssignering med vinnande leverantör
• Efterannonsera upphandlingen
• Diarieföra samtliga handlingar i ärendet Vara behjälplig i kontaktskapandet mellan den vinnande leverantören och SI:s kontaktperson
• Granska upphandlingskollegors upphandlingsdokument, beslut och avtal innan publicering
• Följa upp avtal
• Ge löpande råd och stöd i avtals- och upphandlingsfrågor
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som upphandlare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2025-10-01 och beräknas pågå till och med 2026-06-30.
Uppdraget utförs på plats på SI:s kontor, med möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter och efter överenskommelse med närmsta chef.
Krav för tjänsten:
• Relevant utbildning, som lägst 3-årigt gymnasium
• Minst 3 års erfarenhet av att självständigt genomföra större och mindre upphandlingar inom offentlig sektor
• Goda kunskaper om relevanta regelverk, särskilt lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
• Förmåga att arbeta självständigt utifrån planer, styrdokument och praxis vid myndigheten
• Kunna inkomma med minst två (2) referensuppdrag, motsvarande det aktuella uppdraget, utförda inom offentlig sektor under de senaste två åren. Uppdragen ska ha omfattat liknande arbetsuppgifter, ha haft en omfattning om minst 80 % och en varaktighet på minst tre (3) månader
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller annat relevant område alternativt slutförd YH/KY utbildning inom offentlig upphandling.
• Erfarenhet av att arbeta i upphandlingsverktyget TendSign.
• Erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt utbilda och ge stöd och råd till kollegor i frågor om offentlig upphandling.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-09-09.
Om Svenska Institutet
Svenska Institutet är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. SI arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. SI informerar om Sverige utomlands samt möjliggör internationella utbyten och samarbeten. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi förstå hur omvärlden uppfattar oss, därför följer och analyserar vi bilden av Sverige utomlands. Målet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med individer, organisationer och andra länder. Om omvärlden har ett högt förtroende för Sverige ökar förutsättningar för handel, investeringar, turism och kulturutbyten. Det blir också lättare att locka internationella talanger och att bidra till en global hållbar utveckling. För mer information om SI:s verksamhet, se Adam.Sjoborg@adecco.se
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
