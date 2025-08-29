Upphandlare till statlig myndighet i Stockholm
Är du upphandlare på jakt efter nästa uppdrag? Har du goda kunskaper inom LOU och vill arbeta på en myndighet? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som upphandlare på en samhällsviktig myndighet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en upphandlare till en myndighet i Stockholm
Myndigheten är just nu i behov av tillfällig stöttning i form av en erfaren upphandlare pga ökad arbetsbelastning. Som upphandlare kommer du arbeta med fokus på upphandlingar, avrop och avtal. Du kommer att samordna avtal, leda direktupphandlingar, bistå i upphandlingar samt fungera som kontaktperson gentemot myndighetens upphandlingsenhet, avtalsförvaltare, säkerhetskyddshandläggare och externa konsulter. Arbetet omfattar även stöd i avtalsuppföljning och marknadsanalyser samt ett strukturerat arbete med avtalsklustring. Det innefattar också planering av upphandlingsstrategier, framtagande av utvärderingsprocesser, tilldelningsbeslut och interna beslutsdokument kopplade till avtalshanteringen.
Till denna roll söker vi dig som är trygg i dina kunskaper. Du har tidigare genomfört direktupphandlingar enligt LOU och har insyn i myndighetsarbete. Du arbetar analytiskt, noggrant och strukturerat.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Krav för tjänsten
högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller YH-utbildning som upphandlare/inköpare
dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra direktupphandlingar enligt LOU, och deltagande i upphandlingar
minst ett (1) års relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig upphandling eller liknande arbete
genomfört minst en (1) självständig upphandling alt ett avrop med förnyad konkurrensutsättning
goda kunskaper inom LOU/LUF
erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
kunna lämna en referens på likande uppdrag.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med planerad start i oktober och pågår i 6 månader, möjlighet till 18 månaders förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholms city.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-09-10. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett heltidsjobb.
https://novare.se/bemanning
