Upphandlare till Statlig myndighet i Stockholm

Nu söker vi en upphandlare till en Statlig myndighet i Stockholm. Uppdraget avser ett kvalificerat upphandlingsstöd med fokus på upphandlingar, avrop och avtal. I rollen kommer du arbeta med att samordna avtal, leda direktupphandlingar, bistå i upphandlingar samt fungera som kontaktperson gentemot myndighetens upphandlingsenhet, avtalsförvaltare, säkerhetskyddshandläggare och externa konsulter.
Arbetet omfattar även stöd i avtalsuppföljning och marknadsanalyser samt ett strukturerat arbete med avtalsklustring. Det innefattar också planering av upphandlingsstrategier, framtagande av utvärderingsprocesser, tilldelningsbeslut och interna beslutsdokument kopplade till avtalshanteringen
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som upphandlare är ett konsultuppdrag på heltid som planeras att starta i oktober 2025 och pågår initialt i sex (6) månader (ca 1 020 timmar), med möjlighet till förlängning med ytterligare 1,5 år (ca 2900 timmar), vilket motsvarar en total uppdragstid om två (2) år.
Arbetet sker heltid på vardagar kl. 08.00-17.00, huvudsakligen på plats i myndighetens huvudkontor i Stockholm.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra direktupphandlingar enligt LOU, och deltagande i upphandlingar.
• Minst ett (1) års relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig upphandling eller liknande arbete.
• Genomfört minst en (1) självständig upphandling alt ett avrop med förnyad konkurrensutsättning.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Kunna inkomma med minst en (1) kontaktbar referens från liknande offentliga uppdrag de senaste två åren.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning. Observera att uppdragets startdatum därmed kan påverkas av handläggningstiden för säkerhetsprövningen.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-09-09.
