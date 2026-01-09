Upphandlare till Skolinspektionen i Stockholm
2026-01-09
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Vi arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Myndigheten är lokaliserad på fem orter.
Upphandlare till Skolinspektionen
Är du en drivande och serviceinriktad person med gott omdöme som tycker om att arbeta i team? Skolinspektionen söker nu en ny kollega som ska ingå i en grupp som arbetar med inköp, e-handel och upphandling.
Du ska ansvara för myndighetens e-handelssystem, vilket innebär ett ansvar för att säkerställa att det finns uppdaterade beställningsvägar i systemet samtidigt som inköpen görs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Du ska även självständigt genomföra upphandlingar tillsammans med verksamhetens beställare. Tillsammans med dina kollegor på enheten deltar du i att utveckla inköpsverksamheten. Rollen förutsätter att du kan arbeta självständigt samt trivs med att samarbeta med andra och ingå i ett team.
Tjänsten är placerad inom enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning som består av tio medarbetare varav tre arbetar med upphandling och inköp. Din närmaste chef är ekonomichefen. Enhetens ansvarsområden omfattar förutom upphandling bland annat ekonomistyrning, redovisning och verksamhetsuppföljning. Enheten ingår i avdelningen för verksamhetsstöd och juridik med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Du ska ansvara för den löpande hanteringen av beställningar och avtal i e-handelssystemet. Du ska även självständigt genomföra upphandlingar för verksamhetens räkning och då hålla ihop hela förfarandet från inköpsanmodan, avrop till slutlig diarieföring av ärendet. Efter avslutat inköp ska du även bidra med stöd till avtalsägaren i avtalstolkning och avtalsförvaltning.
Tillsammans med dina kollegor är du delaktig i arbete med utveckling av de interna processerna som rör inköp, avrop och upphandling. Ni fördelar upphandlingar och avrop mellan er och arbetar så att ni vid behov kan täcka upp för varandra. Kvalifikationer
• För uppdraget relevant akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning (YH eller motsvarande).
• Arbetslivserfarenhet i minst tre år som upphandlare.
• Goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling, LOU, och dess tillämpning.
• Erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar inom den offentliga sektorn.
• God förmåga att uttrycka dig flytande på svenska i både tal och skrift.
• God vana från att arbeta i upphandlingssystem, exempelvis e-avrop.
• God vana från att arbete i e-handelssystem
Meriterande
• Genomfört och ansvarat för komplexa upphandlingar inom tjänste- och IT-området
• God vana från Visma Proceedo.
Du ska vara strukturerad och kunna planera och driva ditt arbete självständigt. Du har ett pedagogiskt sätt och en integritet som hjälper dig i att ge stöd till verksamheten att göra rätt. Du arbetar systematiskt och slutför dina uppdrag med god kvalitet. Du har förmåga att både arbeta själv och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Goda möjligheter till friskvård med friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till överenskommelse att distansarbeta del av tid. Vi sitter i nyrenoverade fina lokaler och vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt med goda möjligheter till varierade arbetsplatser.
Tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare. Tjänsten är placerad i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Intervjuer kan ske löpande.
Ansökan
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan senast den 1 februari. Ansökan har dnr 2026:235.
Frågor
Tjänsten: ekonomichef Anna Hedner
Rekryteringsprocessen: Ann-Britt Andersson
Fackliga företrädare
Saco-S: Caroline Engskär, OFR (ST): Mattias Friström
Samtliga nås via växeln 08-586 080 00.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
