Upphandlare till Serviceenheten på Jordbruksverket
Söker du ett utvecklande uppdrag och vill arbeta som upphandlare på Jordbruksverket? Jordbruksverket söker nu en upphandlare med ett starkt driv och intresse för upphandlingsfrågor!
På serviceenheten är vi tretton kollegor som arbetar inom vitt skilda områden som upphandling, arkiv och registratur, kansli åt ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård samt lokalfrågor, alla med det gemensamma målet att ge Jordbruksverkets medarbetare bästa möjliga stöd inom våra respektive ansvarsområden. Enheten ligger på verksamhetsstödsavdelningen som också består av kundtjänst, ekonomi, HR, kommunikation, djurregister och rättsenheten.
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Arbetsuppgifter
Enhetens uppdrag är att tillhandahålla upphandlingskompetens och stötta Jordbruksverkets chefer och medarbetare i att genomföra upphandlingar, alltså att översätta de krav och önskemål verksamheten har till en korrekt och attraktiv upphandling med fokus på den goda affären. Vi ger också stöd och råd i dessa frågor. För att klara uppgiften krävs att du har mycket goda kunskaper om LOU men även om övriga lagar och regler som styr upphandlingsförfarandet.
Som upphandlare på Jordbruksverket ansvarar du för att, tillsammans med en verksamhetsexpert, självständigt driva en upphandling från början till slut från kravställning till färdigt avtal. Du arbetar med såväl öppna upphandlingar och direktupphandlingar som med avrop från egna eller Kammarkollegiets ramavtal. Arbetet utför vi i e-Avrop.
I rollen som upphandlare ingår också att tillsammans med kollegorna kontinuerligt utveckla och effektivisera enhetens rutiner, processer och stöd till verksamheten samt delta i arbetet med uppföljning och kontroller av våra avtal och inköp.
Jordbruksverket är en beredskapsmyndighet och som upphandlare kommer du ingå i Jordbruksverkets krisorganisation. Vi arbetar också mer och mer med upphandlingar med bäring på beredskapsfrågor.
Du kommer att ha ett stort kontaktnät såväl internt som externt. Rollen som upphandlare är viktig, du bidrar till Jordbruksverkets övergripande mål och vision och din insats gör skillnad. Du kommer utmanas och få möjlighet att utveckla dig inom professionen.Kvalifikationer
Det är ett krav att du har relevant akademisk eller eftergymnasial utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. För tjänsten krävs mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet och att du själv drivit större upphandlingar inom offentlig verksamhet. Det är likaså meriterande om du har arbetat i e-Avrop.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är strukturerad och har förmågan att planera, prioritera och hålla ordning även i ett högt tempo. Du är vetgirig och drivs av att ständigt utvecklas, lära dig nytt och fördjupa din kompetens. Som person är du lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder du tar initiativ och arbetar proaktivt för att hitta effektiva vägar framåt. Du har dessutom en god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du kan uttrycka dig tydligt och skapa förtroendefulla relationer med både kollegor och andra intressenter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-08028/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Kontakt
Rekryterande chef, Serviceenheten
Örjan Zetterqvist Orjan.Zetterqvist@jordbruksverket.se 036-15 52 38 Jobbnummer
9881893