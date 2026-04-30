Upphandlare till Rättsmedicinalverket i Stockholm
2026-04-30
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Vi söker nu en upphandlare till ekonomienheten vid huvudkontoret i centrala Stockholm.
Rättsmedicinalverkets upphandlingsfunktion är liten men central och strategiskt viktig. Här arbetar du tillsammans med två upphandlarkollegor i en roll med stor bredd, självständighet och möjlighet att påverka. Funktionen är ett uppskattat stöd i hela myndigheten och präglas av nära samarbete med verksamhetens chefer och specialister. I dagsläget arbetar vi i Mercell TendSign. Ekonomienheten ansvarar även för redovisning och ekonomistyrning. Myndigheten befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på digitalisering och modernisering av it-miljön.
Ditt uppdrag
Som upphandlare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp upphandlingar och avrop i enlighet med gällande regelverk. Du driver självständigt upphandlingsprocesser - från behovs- och marknadsanalys till avtalstecknande - i nära samarbete med kunniga beställare inom olika delar av verksamheten.
Upphandlingarna omfattar en stor variation av varor och tjänster, exempelvis IT-system, laboratorieutrustning, säkerhetslösningar och verksamhetsnära tjänster. Rollen innebär också att du:
ger kvalificerat stöd och rådgivning i upphandlings- och inköpsfrågor
bidrar till att utveckla myndighetens inköpsprocesser och arbetssätt
följer upp avtal och säkerställer affärsmässighet över tid
bevakar och tolkar relevant lagstiftning och rättspraxis
genomför interna utbildningsinsatser inom upphandling och inköp
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller annat relevant område, eller eftergymnasial utbildning inom offentlig upphandling eller inköp eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
några års aktuell erfarenhet av att självständigt genomföra annonserade offentliga upphandlingar (över gränsvärdet för direktupphandling) inom offentlig sektor
goda kunskaper om upphandling
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper och förmågor
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en välutvecklad analytisk förmåga och kunna ta dig an komplexa frågeställningar på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt. Du har lätt för att sätta dig in i omfattande och ibland komplicerade underlag, och kan omsätta dessa i tydliga, välformulerade upphandlingsdokument av hög kvalitet.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina processer framåt, samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se helheten. Du förstår hur upphandling bidrar till verksamhetens långsiktiga mål och fattar beslut med hänsyn till både affärsmässighet och strategiska perspektiv.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, kommunikativ och bygger förtroendefulla relationer, samtidigt som du kan hantera olika perspektiv och situationer på ett konstruktivt och professionellt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad. Du är trygg i din yrkesroll, har gott omdöme och förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du agerar stabilt även i komplexa situationer och anpassar ditt förhållningssätt efter vad situationen kräver.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering vid huvudkontoret i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete för en del av arbetstiden. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 20:e maj 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta ekonomichef Elin Ericson, tfn 010-483 49 76. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Läs gärna om våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/ Så ansöker du
