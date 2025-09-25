Upphandlare till kund i Stockholm
Till vår kund söker vi nu en upphandlare för ett längre konsultuppdrag. I rollen kommer du att arbeta nära både verksamheten och leverantörer där du ansvarar för att analysera och bedöma marknads- och leverantörsförhållanden. Du utvärderar kontinuerligt leverantörers prestationer för att säkerställa att organisationen får bästa möjliga villkor och kvalitet. Arbetet innebär också att du utvecklar och upprätthåller befintliga leverantörskontakter samtidigt som du söker nya samarbeten för att bredda nätverket och stärka verksamhetens möjligheter.
En central del av rollen är att hantera stora mängder information, där du tar fram och sammanställer statistik samt uppdaterar olika register, exempelvis avtals- och kundregister. Du ansvarar för att informationen är korrekt och aktuell och blir en viktig del i att skapa struktur och översikt för organisationen. I det dagliga arbetet ingår även att hantera offerter och anbud, genomföra förhandlingar och upprätta avtal samt göra urval av leverantörer utifrån deras erbjudanden och kapacitet. Rollen innebär att du självständigt driver direktupphandlingar och inköp, från behovsanalys till slutförande av köp samt hanterar upphandlingar och avrop från statliga ramavtal i enlighet med gällande regelverk.Profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis juridik eller ekonomi, alternativt en YH-utbildning till upphandlare eller inköpare. Du har minst ett års erfarenhet av liknande arbete och är väl bekant med lagstiftningen inom LOU och LUF. Vidare har du arbetat i upphandlingsverktyg som TendSign eller Mercell och känner dig trygg i att använda MS Office i ditt dagliga arbete. Vi ser att du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet från offentlig sektor är starkt meriterande och vi söker dig som vill bidra med både din kompetens och ditt engagemang i en samhällsviktig verksamhet.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
