Upphandlare till Inköp- och upphandlingsenheten
Kustbevakningen / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-07-12
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Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som dygnet runt övervakar Sveriges kust och stora insjöar. Med vår maritima förmåga är vi en central operativ aktör i den maritima miljön. Vi har ett unikt uppdrag inom totalförsvaret där vi har uppdrag både inom det civila försvaret och under vissa förutsättningar även inom det militära försvaret. Vårt uppdrag omfattar sjöövervakning, ordningshållning, brottsbekämpning samt miljöberedskap till sjöss. Genom kontinuerlig insamling och delning av sjöinformation till andra myndigheter skapar vi en civil sjölägesbild som är avgörande för både krisberedskap och säkerhet i den maritima miljön.
Våra fartyg och flygplan genomför ständigt sjöövervakning och vi kan agera snabbt vid hot om brottslighet, nödsituationer, olyckor eller hot mot sjösäkerheten. Kustbevakningen kombinerar denna övervakning med beredskap för räddnings- och miljöräddningstjänst till sjöss. Detta stärker samhällets förmåga att förebygga händelser och om något händer hantera och återställa ordning och säkerhet i den maritima miljön.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över de organisatoriska gränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-07-12Beskrivning
Inköps- och upphandlingsenheten är en delvis nyinrättad och förstärkt enhet inom Kustbevakningen och tillhör personal- och ekonomiavdelningen. Personal- och ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret inom myndigheten gällande frågor inom personal, lön, ekonomi, upphandling samt grund- och vidareutbildning.
Inköps- och upphandlingsenheten har i sin tur uppdraget att genomföra upphandlingar och inköp samt ge stöd och rådgivning kring inköps- och avtalsfrågor kopplat till upphandlingar. I vårt uppdrag ingår också att följa upp avtal och utveckla myndighetens e-handel.
Enheten består idag av nio medarbetare i rollerna upphandlare, avtalscontroller, inköpare och e-handelsansvarig. Enheten är i ett expansivt skede och ska slutligen bestå av elva medarbetare med placering i Karlskrona. Vi är ett gott gäng som trivs tillsammans och som ger varandra stöd i arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare på Kustbevakningen kommer du jobba med strategiskt inköp och ansvara för att planera, leda och genomföra upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Du ska kunna ta ett samlat inköpskategoriansvar inom en eller flera kategorier/underkategorier. I tjänsten ingår även att förvalta avtal i nära samarbete med samtliga verksamheter där du initierar och vidmakthåller kontakter med interna och externa intressenter under avtalets hela livscykel.
Arbetet baseras på att upphandlingarna genomförs enligt gällande lagstiftning, på ett affärsmässigt och effektivt sätt med fokus på det som skapar mervärde för Kustbevakningens kärnverksamhet. För att nå enhetens mål driver du tillsammans med dina kollegor arbetet med att utveckla, effektivisera och rättssäkra myndighetens inköp.
Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor på enheten och övriga verksamheter i myndigheten. Tjänsten omfattar även genomförande av interna utbildningar om myndighetens upphandlings- och inköpsrutiner.Kvalifikationer
Relevant akademisk examen alternativt fullföljd yrkeshögskoleutbildning inom offentlig upphandling.
Du har aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete i rollen som upphandlare/inköpare.
Du har god kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU) och har praktiskt genomfört arbetsuppgifter i upphandlingars alla faser såsom planering, upphandlingsunderlag, annonsering, utvärdering, tilldelning och avtalstecknande.
Du ska ha arbetat i ett upphandlingssystem såsom exempelvis Tendsign.
Vi söker dig som är pedagogisk och har lätt för att kommunicera i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska med både interna och externa samarbetspartners. Vidare uppskattar du täta kontakter och ett gott samarbete med dina kollegor. Du är utvecklingsinriktad inom ditt område samt strukturerad och noggrann.
I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras. Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997), https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Bastionsgatan 18 (visa karta
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371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kustbevakningen Jobbnummer
10000278