Upphandlare till Inköp och Upphandling, Härnösand
2025-09-24
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Enheten för Inköp och Upphandling genomför operativa och strategiska inköp och upphandlingar, förvaltar och följer upp ingångna avtal. Med hela inköpsprocessen i fokus jobbar vi med spännande och omväxlande arbetsuppgifter. Just nu är vi inne i ambitiöst förändringsarbete för att lyfta regionens inköpsarbete till en mer strategisk nivå. Vi erbjuder ett uppdrag i en positiv och engagerande arbetsmiljö med ca 26 kollegor.
Vi söker nu en upphandlare. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är i dagsläget placerad i Härnösand med möjlighet att arbeta på distans. Möten genomförs både digitalt och fysiskt, resor kan förekomma i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter
Det övergripande målet vid Inköp och upphandling är att skapa förutsättningar för regionen att göra goda och långsiktigt hållbara affärer. Som upphandlare kommer du i nära samarbete med sakkunniga driva flera upphandlingsuppdrag parallellt. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att som projektledare ansvara för planering och genomförande av upphandlingar av varor och tjänster med skiftande komplexitet.
I rollen som upphandlare kommer du bland annat:
Ge råd och stöd till regionens medarbetare i upphandlingsfrågor
Samverka i förstudier inför upphandling, utarbeta inköpstrategier
Genomföra upphandlingar genom att upprätta och sammanställa förfrågningsunderlag, anbudsutvärderingar och avtal
Du förväntas delta aktivt i enhetens utvecklingsarbete avseende gemensamma rutiner och arbetsmetoder och driva den digitala utvecklingen för att göra våra processer mer effektiva. Vi ska tillsammans bidra till att vår upphandlingsorganisation upplevs som en attraktiv och affärsmässig samarbetspartner för så väl uppdragsgivare som leverantörer. Sammanfattningsvis är din roll avgörande för att driva framgångsrika inköpsprocesser i linje med regionens strategiska mål och säkerställa att våra resurser används på bästa möjliga sätt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, eller motsvarande kunskap förvärvad genom annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig
Har erfarenhet av arbete kopplat till lagen om offentlig upphandling
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en utbildning i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)
Har erfarenhet av offentlig upphandling av läkemedel och vårdtjänster
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Helhetssyn
Självgående
Pedagogisk insikt
Initiativtagande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2025:141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Sofia Wiklund +4661180423 Jobbnummer
9524413