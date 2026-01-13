Upphandlare till Familjebostäder i Göteborg!
Jurek Recruitment & Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker en upphandlare som tillsammans med övriga på inköpsenheten kommer att arbeta med att styra Familjebostäders inköpsprocess, från behov till uppföljning. I rollen som upphandlare erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete med många kontakter både internt och externt.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som upphandlare kommer du att arbeta med att planera och genomföra upphandlingar enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsarbetet innebär att du agerar projektledare för upphandlingens genomförande, strukturerar arbetet och fördelar uppgifter. Upphandlingsprojekten du hanterar kan omfatta både varor, tjänster och entreprenader.
Du kommer även att stötta beställare med, och ibland även genomföra, förnyade konkurrensutsättningar och direktupphandlingar.
I rollen ingår också avtalsförvaltning, samt administrativa uppgifter, såsom exempelvis att publicera och administrera avtal i våra inköpsverktyg.
Du kommer även vara delaktig i att utveckla, dokumentera, implementera och uppdatera rutiner, anvisningar och mallar kopplat till inköpsprocessen.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi ser gärna att du som söker har en eftergymnasial utbildning, exempelvis inom ekonomi, upphandling eller liknande. Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av att självständigt driva upphandlingsprojekt enligt LOU och är väl insatt i upphandlingslagstiftningen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av entreprenadupphandling och / eller upphandling av serviceavtal inom fastighetsområdet, med tillhörande regelverk och allmänna bestämmelser (såsom AB04, ABT06, ABK09 och AFF).
Du uppvisar en hög grad av självledarskap och tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du är analytisk, och arbetar strukturerat och noggrant med fokus på kvalitet och leverans inom tidsram. Du tar initiativ till förbättringar och utveckling, och har förmåga att anpassa dig till förändringar.
God samarbetsförmåga är ett måste och det krävs en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på svenska, samt att kunna vara stödjande och pedagogisk i ditt arbetssätt. Du kommer samarbeta med personer med olika förmågor och olika kunskapsnivå inom inköp, och du behöver därför kunna anpassa ditt arbetssätt utefter de förutsättningar som råder.
Goda IT- och datorkunskaper är en förutsättning för arbetet, samt erfarenhet av digitalt upphandlingssystem.
Arbetet innefattar både självständigt arbete och samarbete med både interna och externa parter. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, speciellt då du har flera projekt pågående samtidigt.
Som inhyrd upphandlare tillhör du inköpsenheten som är en del av bolagets ekonomiavdelning. Inköpsenheten består av tre ordinarie upphandlare och en inköpschef.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag med start omgående med omfattning heltid 100%, med uppdrags start omgående och förväntas pågå under hela 2026. Uppdragsgivaren har kontor i centrala Göteborg med viss möjlighet till distansarbete. Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elvira Björebäck via email elvira.bjoreback@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7043765-1787410". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9682413