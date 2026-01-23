Upphandlare till Enheten för inköp- och upphandling, Luleå
2026-01-23
Intresserar inköp, upphandling och utvecklingsarbeten dig? Vill du på lång sikt kunna vara med och påverka inköpsprocessens samtliga delar? Då har vi rollen för dig på Region Norrbotten när vi nu söker en upphandlare som kan stärka vårt team.
Enheten inköp och upphandling har till ansvar att på ett effektivt, professionellt och affärsmässigt sätt att tillgodose Region Norrbottens behov av köp av varor och tjänster. Här ansvarar vi för att stötta verksamheterna med förutsättningar för upphandling enligt aktuella lagar och riktlinjer, för att på ett effektivt sätt möta behoven och efterfrågan som vi ställs inför varje dag.
På inköp och upphandling har vi ett nära samarbete med verksamheterna inom Region Norrbotten där vi tillsammans arbetar mot vårt gemensamma uppdrag - att möjliggöra utvecklingen till att skapa framtidens bästa hälsa och vård.
Vi sökerVi söker dig som har en relevant universitet- eller högskoleexamen alternativt motsvarande utbildning- eller kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god datorvana, framför allt i Word och Excel och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning inom inköp/upphandling och erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du har erfarenhet av arbete inom inköpsprocessens olika delar och av att leda projektuppdrag genom hela processen är detta också meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, självgående och flexibel. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Inköp och upphandling ansvarar för att Region Norrbottens upphandlingar av varor och tjänster sker på ett affärsmässigt, effektivt och professionellt sätt enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Som upphandlare kommer du att självständigt leda, planera och genomföra upphandlingar i nära samarbete med representanter från verksamheterna. I arbetet ingår att ta fram kvalitetssäkrade upphandlingsunderlag, göra utvärderingar av anbud samt teckna och följa upp avtal. Upphandlingar kan i vissa situationer bedrivas i projektform med upphandlaren som delprojektledare.
Inom verksamhetsområdet hanteras Regionens inköpsfrågor. Detta medför att du i tjänsten, utöver dagliga uppgifter, kommer att delta i Regionens långsiktiga utvecklingsarbete kopplat till inköpsprocessens samtliga delar, exempelvis omvärldsbevakningar, utredningarbeten och strategiska beslut. Detta i syfte att uppnå kostnadseffektiva inköp och säkra en inköpsprocess som kontrollerar, analyserar och följer upp Regionens inköp av produkter och tjänster samt entreprenader.
Det här erbjuder vi dig
• En spännande arbetsplats med många specialistområden som leder till bred kunskap och utmanade utveckling
• Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
• Flextid
• Möjlighet till distansarbete utifrån vad verksamheten tillåter
• Vi tillämpar tillitsbaserat ledarskap
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid 08.00-16.45. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
Region Norrbotten
Enhetschef
Mathilda Vyöni mathilda.vyoni@norrbotten.se 070-356 35 56
9702296