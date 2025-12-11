Upphandlare till en myndighet i Stockholm
2025-12-11
Publiceringsdatum2025-12-11
Vi söker en Upphandlare till en myndighet i Stockholm! Uppdraget går ut på att bemanna upphandlingsfunktionen på myndigheten. Funktionen består idag av fyra personer, en jurist och tre upphandlare.
Funktionen ansvarar för att genomföra, samordna och kvalitetssäkra upphandlingar och avrop samt och hantera övriga avtals- och inköpsfrågor.
Konsulten ska kunna genomföra direktupphandlingar, upphandlingar och avrop av olika art och komplexitet. I arbetet kan det även ingå att samla in och bearbeta inköpsstatistik och kommunicera detta inom myndigheten.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
Upphandlingskonsulten genomför och projektleder självständigt upphandlingar och driver dessa framåt i samarbete med myndighetens beställare. Upphandlingarnas art, omfattning och komplexitet varierar, liksom beställarnas erfarenhet och kompetens inom upphandlingsområdet.
Konsultens ska ha förmåga att hantera och analysera inköpsstatistik.
Konsulten ska diarieföra handlingar i enlighet med gällande regelverk och myndighetens rutiner. Konsulten ska därför ha kunskap om sekretessbestämmelser kopplade till upphandling, inklusive Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och relevanta delar av upphandlingslagstiftningen.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på deltid, cirka 25 timmar per vecka, med start 2026-02-01 och beräknas pågå till och med 2026-06-30. Med möjlighet till förlängning ytterligare 3 månader.
Observera att uppdraget kan påbörjas först när säkerhetskyddsavtal är tecknat och konsulten har registerkontrollerats.
Konsulten ska i första hand utgå från arbete på plats i myndighetens lokaler. Distansarbete tillåts efter överenskommelse och i dialog med beställaren. Arbetssättet ska vara flexibelt och anpassas löpande utifrån beställarens behov och önskemål
Vi söker i första hand dig som studerar, är pensionär eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• goda kunskaper inom LOU/LUF
• erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg till exempel Mercell TendSign
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Konsulten ska vara pedagogisk och lyhörd för verksamhetens behov och önskemål. Konsulten ska ha insikt i vad rollen som upphandlare innebär och ha lätt att ta kontakt med människor, vara serviceorienterad och kommunicera tydligt.
Konsulten ska kunna arbeta strukturerat, hantera flera parallella uppdrag och leverera inom överenskomna tidsramar.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpnade och sista ansökningsdag är 2025-12-16.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
