Upphandlare till Avdelningen för ekonomi och planering
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundsvall
2026-05-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Avdelningen för ekonomi och planering ansvarar för universitetets ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget- och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration, fakturahantering, resetjänst, verksamhetsplanering och -uppföljning, samt upphandling. Avdelningens uppdrag är att arbeta med såväl löpande operativ verksamhet som med utveckling och strategiska frågor inom ansvarsområdena. Avdelningen består av enheterna Redovisning och Verksamhetsekonomi och en stab.
Avdelningen är verksam på Mittuniversitetets campus i både Östersund och Sundsvall.
Vi söker nu till campus Sundsvall en engagerad och driven junior upphandlare till ett vikariat i väntan på tillsättning av en vakant tjänst.
Arbetsuppgifter
Vi söker upphandlare som vill stärka och förvalta Mittuniversitetets inköpsprocess. Ditt uppdrag är att i team säkerställa att vi har effektiva inköp som möter universitetets behov. Det finns ett nära samarbete med den beställande organisationen samt med jurister och övriga specialistkompetenser inom området.
Som upphandlare säkerställer du att upphandling, avrop och inköp sker i enlighet med gällande lagstiftning och ramavtal. Du utgör ett stöd till organisationen och kommer självständigt att genomföra upphandlingar, direktupphandlingar, avrop och inköp. Du har rollen att samordna och vara ett kompetensstöd.
Du ansvarar för omvärldsbevakning och att föra kunskapen vidare i organisationen. Du följer upp befintliga avtal och organisationens avtalsefterlevnad. I rollen ingår även i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom inköp, upphandling, avrop, avtalsefterlevnad och e-handel.
Din bakgrund
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning eller utbildning från yrkeshögskola inom relevant område för tjänsten och är i uppstarten av din karriär.
Har god kunskap och erfarenhet av Office-applikationer.
Du har erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar och teckna avtal i enlighet med LOU.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av upphandlingar inom statlig sektor, projektledning samt erfarenhet inom avtalsuppföljning.
Dina egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad, har ett gott omdöme och hög integritet. Arbetet förutsätter att du har mycket god förmåga att prioritera och självständigt kan driva arbetet framåt. Vidare ser vi att du är kommunikativ och förtroendeingivande med talang för att bygga relationer både internt och externt samt har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är pedagogisk och ansvarsfull med en förmåga att se sammanhang, helhet och konsekvenser. Du har god tillit till chefer och medarbetare samt god förmåga till förståelse för ledning och styrning ur ett systemperspektiv.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2026-06-16 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2026-12-31.
Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av Biträdande avdelningschef Susanne Walczak, susanne.walczak@miun.se
eller 0761-450240
Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-05-25.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
)
851 70 SUNDSVALL Arbetsplats
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering Kontakt
Börje Norlin, Saco 010-1428594 Jobbnummer
9889904