Upphandlare med samhällsdriv? Välkommen till Stockholms stad!

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Söker du ett meningsfullt uppdrag där du varje dag får bidra till att skapa en hållbar framtid för stockholmarna - i en organisation som präglas av arbetsglädje, samarbete och energi? Vill du använda din upphandlingskompetens i stora och komplexa affärer? Då kan det här vara ditt nästa steg!
Välkommen till oss
Verksamhetsområdet inköp har en viktig roll i Stockholms stads arbete med att använda offentlig upphandling för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.
Hos oss finns specialister inom upphandling, kategoristyrning, avtalsförvaltning och juridik. Vi är idag cirka 60 medarbetare inklusive verksamhetschef och enhetschefer.
Nu tar vi nästa steg i vår utveckling genom att införa en kategoriindelad inköpsorganisation. I samband med det behöver vi förstärka vårt team med två upphandlare.
Vi erbjuder dig
Isabelle Vas, enhetschef, beskriver rollen så här:
"Det här är det perfekta jobbet för dig som vill göra bra upphandlingar, från behov till betalning, samtidigt som du har ett starkt driv för att utveckla både affären och arbetssätten. Våra upphandlingar skapar stort värde för såväl medborgare som medarbetare. Hos oss arbetar du som internkonsult och har många interna och externa kontakter. Det gör att du lär känna Stockholms stads verksamheter och utvecklar din kompetens genom omväxlande uppdrag."
Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och semesterväxling. Med frihet under ansvar finns också möjlighet att delvis arbeta på annan plats. Vi sitter i trevliga lokaler nära Globens t-bana, shoppingcenter och Slakthusområdets utbud av restauranger.
Läs mer här om Stockholms stads förmåner för medarbetare.
Din roll
Som upphandlare driver du hela processen från planering till färdigt avtal inom tjänster och varor. Du är en viktig länk mellan verksamheten och leverantörer. Ditt mål är att leverera upphandlingar som resulterar i avtal med rätt kvalitet och där upphandlingen bidrar till sunda affärer och kostnadseffektivitet. Du samarbetar nära avtalsförvaltare och e-handel.
I rollen ingår att
självständigt genomföra upphandlingar av varierande slag
ta fram upphandlingsdokument, avtal och göra anbudsutvärderingar
ge råd och stöd i upphandlings- och inköpsfrågor till stadens medarbetare
delta i nätverk för upphandlare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
avslutad YH-utbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot upphandling/inköp, ekonomi, teknik och/eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av olika upphandlingsförfaranden
erfarenhet av offentlig upphandling inom minst ett av områdena entreprenad, IT- och/eller medicintekniska produkter
erfarenhet av projektledning inom offentlig upphandling
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är starkt meriterande om du har några års erfarenhet i rollen som offentlig upphandlare.
Du arbetar strukturerat och driver självständigt dina processer framåt. Du är genuint intresserad av att förstå våra kunders behov och hur upphandlingarna kan möta dessa på bästa sätt. Du har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter där andra kanske ser utmaningar. Du samarbetar bra med andra och förstår vikten av att bygga förtroendefulla relationer. För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor, motivation och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökanden.
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I rekryteringen kan det komma att ingå tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 370 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar.
