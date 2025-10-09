Upphandlare med inriktning på e-handel i Båstads kommun
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Vi söker en upphandlare som vill vara med och utveckla kommunens arbete inom upphandling och inköp. Tjänsten som upphandlare med inriktning på e-handel har delvis en ny utformning och är placerad på kommunledningens centrala ekonomiavdelning. Du blir en del av ett engagerat och drivande team på fyra personer, som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som upphandlare med inriktning mot e-handel kommer du att ha en central roll i att vidareutveckla kommunens e-handelslösning. Du ansvarar för att det upphandlade sortimentet implementeras i e-handelssystemet och att både interna rutiner och tekniska lösningar fungerar effektivt och ändamålsenligt. En viktig del av ditt uppdrag är att arbeta nära kommunens verksamheter för att förstå deras behov, ge stöd i inköpsfrågor samt bidra till en ökad avtalsefterlevnad.
Du kommer också att arbeta med uppföljning av avtal och leverantörer, där både kvalitetskontroller och dialoger med leverantörer är en del av arbetet. Du ansvarar även för att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), samt delta i arbetet med avrop från befintliga ramavtal.
Utöver det operativa arbetet förväntas du bidra till kommunens övergripande utvecklingsarbete inom inköp och digitalisering. Det innebär att du blir en viktig del i kommunens strävan att effektivisera och modernisera inköpsprocesser genom smarta digitala lösningar.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi, offentlig förvaltning, inköp eller annan relevant inriktning, eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av offentlig upphandling och god kunskap om lagstiftningen som styr området, särskilt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi ser gärna att du tidigare har arbetat i en kommun eller annan offentlig organisation, och att du har vana av att driva upphandlingar eller arbeta med avropsprocesser - men även du som är nyutexaminerad är varmt välkommen att söka.
Du har ett särskilt intresse för digitala lösningar kopplat till inköp och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i e-handelssystem, såsom Visma Proceedo som Båstads kommun använder för närvarande. Du är van vid att hantera både operativa och strategiska arbetsuppgifter, och trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och service.
Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både kollegor och externa aktörer. Du har en god förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva arbetet framåt. Har du dessutom erfarenhet av projektledning eller förbättringsarbete inom inköpsområdet ser vi det som ett extra plus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett gott omdöme, är samarbetsinriktad och har en vilja att utvecklas i rollen.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan!
