Upphandlare med inriktning entreprenad till Partille kommun
Partille kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Partille Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Partille
2025-12-11
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Arbetet som upphandlare med inriktning entreprenad innebär att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och styrdokument.
Du förväntas självständigt projektleda och genomföra entreprenadupphandlingar med inriktning mot bygg och anläggning. Det innebär dock inte att du axlar rollen ensam, utan du kommer att arbeta nära kollegorna på enheten och samarbeta med andra kollegor i kommunens olika förvaltningar för att möjliggöra ett smidigt flöde i hela inköpsprocessen tillsammans med förvaltningarna.
Tjänsten innebär inte bara att genomföra upphandlingar utan även kontinuerliga analyser av kvalitet, leverans, kostnader med mera. I rollen ingår även att:
• leda och hålla i en aktiv leverantörsdialog och anordna träffar där upphandlade leverantörer får möjlighet att träffa verksamheten.
• tillsammans med kollegor arbeta med kategoristyrt inköp som arbetsmetod.
• aktivt implementera och avtalsförvalta och tillsammans med avtalscontroller följa upp ingångna avtal under hela avtalsperioden.
• hantera viten och ÄTA-diskussioner tillsammans med dina kollegor.
• bedöma utfallet av genomförd upphandling. Vad blev resultatet? Effekthemtagning i form av sänkta kostnader, högre kvalitet, mer för pengarna etcetera.
• tillsammans med dina kollegor på enheten utbilda förvaltningarna i affärsmässighet och praktisk tillämpning av Svensk Byggtjänsts villkor, LOU, avtalstolkning och i hur upphandlat avtal ska användas.
En viktig del i uppdraget är vårt utvecklings- och förbättringsarbete och vi vill att du aktivt medverkar till förbättringar i hela inköpsprocessen, inklusive våra interna styrdokument. Vi lär av varandra och du förväntas dela med dig av gjorda erfarenheter till dina kollegor och till förvaltningarnas verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller en yrkesutbildning inom upphandling, alternativt annan utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten. Du behöver ha erfarenhet av upphandlingar inom kategorin bygg och anläggning, och dokumenterad erfarenhet av offentlig upphandling. Det innebär erfarenhet av hela inköpsprocessen; från behov och marknadsanalys - via upphandling - till avtalsuppföljning och avtalsförvaltning, inklusive leverantörsdialog och förhandling, samt att du är en skicklig projektledare.
Vidare ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete, gärna inom entreprenad.
• Dokumenterad erfarenhet av att upphandla ramavtal inom entreprenad/tekniska konsulttjänster.
• Erfarenhet av att ha arbetat med hållbarhet i upphandlingar.
• Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation eller en större organisation med många aktörer.
• God erfarenhet av branschens standardavtal AB04, ABT06, ABK09 och gärna ABFF.
• God erfarenhet av byggentreprenader och erfarenhet av entreprenadjuridiska frågor.
• God erfarenhet av arbete med AMA och förmåga att strukturera detaljer till en helhet.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och du arbetar självständigt samtidigt som du bidrar aktivt till enhetens utveckling och har lätt för att samarbeta. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, och har en kvalitetsmedveten helhetssyn. Vi tror att du kommer att trivas allra bäst i rollen om du också har viljan att tillsammans med kollegorna utveckla arbetssätt och metoder och du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och delar med dig till andra.
För att vi ska få en bild av din samlade erfarenhet vill vi att du berättar i din ansökan om vilka entreprenadupphandlingar som du genomfört.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Inköp- och upphandlingsenheten, som är en del av kommunstyrelseförvaltningen, är centralt placerad och är kommunens specialister avseende upphandling och inköp. Enheten består av inköpssamordnare, avtalscontroller och upphandlare och ligger organisatoriskt under kommunens ekonomiavdelning. Enheten har höga ambitioner för kommunens utveckling av inköp- och upphandling, med målet att fungera som en modern inköps- och upphandlingsenhet och delta aktivt i kommunens utveckling.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
KSF, Ekonomiavd., Inköp & upphandling Kontakt
Eva Nordlund, Inköps- och upphandlingschef 070-7140562 Jobbnummer
9640345