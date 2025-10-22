Upphandlare med fokus på DIS - Telge Inköp AB
2025-10-22
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger rekryterande chef Thua-Maria Johem om rollen:
"Hos oss på Telge Inköp får du som upphandlare en nyckelroll i att forma framtidens entreprenadupphandlingar. Du arbetar nära både teknik och verksamhet, och driver upphandlingar som gör skillnad - för Södertälje, för våra medborgare och för miljön. Vi söker dig som vill kombinera struktur med samhällsengagemang, och som trivs med att ta ansvar, samarbeta och utvecklas i ett öppet och härligt gäng."
Uppdrag och kompetenskrav
Som upphandlare med fokus på DIS kommer du att ha en viktig administrativ funktion i våra upphandlingar. Du arbetar med kvalificeringsarbete enligt kapitel 13 i LOU, genomför kundkontroller och följer upp status i olika processer. Du ansvarar för att färdigställa dokumentation och hantera avrop inom DIS - ett flexibelt och växande verktyg inom offentlig upphandling. Du är ett viktigt stöd till upphandlare och projektledare i inköpsprocessens administrativa delar och bidrar till utvecklingen av bolaget. Hos oss får du ett öppet och kreativt arbetsklimat med engagerade kollegor. Du får möjlighet att utvecklas inom inköp och upphandling, och arbeta på en arbetsplats där samhällsnytta möter affärsmässighet. Vi erbjuder frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka.
Du har:
• erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor eller inköp/upphandling
• goda kunskaper i Officepaketet
• relevant högskoleutbildning inom ekonomi, juridik, teknik eller bygg/anläggning - alternativt yrkeshögskola inom inköp eller flerårig relevant arbetslivserfarenhet
• kunskap om LOU och kvalificeringsprocesser
Vi ser också gärna att har erfarenhet av arbete med DIS eller annan upphandlingsform, du är van vid dokumenthantering och statuskontroller, arbetar noggrant och strukturerat och har ett öga för detaljer. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra, och har ett intresse för upphandling samt en vilja att utvecklas inom området. I ditt arbete lever du Telges kärnvärden - öppen, modig, personlig och enkel - och bidrar till att skapa samhällsnytta genom professionella inköpsprocesser.
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt at vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Mångfald, inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
20 november 2025
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Thua-Maria Johem, gruppchef Entreprenad, du ska kontakta, på 08-550 225 15. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
