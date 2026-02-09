Upphandlare inom Verksamhetsstöd i Sundsvall
2026-02-09
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Upphandlingar, rådgivning och projektarbete
Försäkringskassans upphandlingsorganisation omfattar upphandling, inköpsanalys, elektronisk handel och travel management. Geografiskt finns vi i Stockholm, Sundsvall, Arvidsjaur, Östersund, Ystad och Umeå. Verksamhetsområdet består av 31 personer. Du kommer tillhöra upphandlingsenheten där idag 19 upphandlare arbetar med myndighetens samtliga upphandlingar och avrop. En av våra IT-upphandlare börjar nu en ny tjänst inom vårt verksamhetsområde och vi söker därför en erfaren IT-upphandlare.
Dina beställare finns inom myndighetens IT-avdelning, behoven avser exempelvis hårdvara, mjukvara och IT-konsulter. Du deltar i kvalificerade förstudier, omvärldsanalyser samt genomför upphandlingar och avrop självständigt eller i grupp. Du kan på ett strukturerat sätt hantera flera parallella projekt samtidigt. Som länken mellan verksamhet och teknik förutsätter arbetet att du har en mycket god förmåga att underhålla och utveckla relationer inom myndighetens olika avdelningar men även med leverantörsmarknaden och övriga intressenter. Ditt upphandlingsarbete omfattar även förhandling, avtalsuppföljningar och avtalsvård. I arbetet ingår att driva eller delta i projekt, vara rådgivare och utbildare gällande upphandlingsområdet. Du kommer informera verksamheten om aktuella avtal, lagar, inköpsrutiner för att ge myndighetens medarbetare bästa möjliga stöd och support i upphandlingsfrågor. Du säkerställer att affärsmässighet och goda relationer omhändertas väl med interna såväl som externa kontakter. Du trivs i och har vana från en roll där du analyserar komplexa underlag och att fatta välgrundade beslut som du omsätter till tydliga strategier. Arbetet sker i enlighet med lagar och myndighetens processer. Försäkringskassan finns på flera platser runt om i landet och mycket av samarbetet sker digitalt.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill producera, leverera och vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har examen från högskola eller universitet alternativt erfarenheter eller kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god erfarenhet av att självständigt arbeta praktiskt med inköps-eller upphandlingsarbete
• har goda kunskaper om LOU (lagen om offentlig upphandling), praktiskt såväl som teoretiskt
• har goda erfarenheter av att upphandla hård-och mjukvara och supporttjänster
• agerar proaktivt på eget initiativ och tar ansvar för resultat
• är serviceinriktad och van att arbeta med kunden i fokus
• är strukturerad, har gott omdöme och har en god analytisk förmåga
• har förmåga att på ett självständigt sätt arbeta konsultativt samt skapa kontakt och förtroende
• har god kommunikativ förmåga med mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av säkerhetsskyddsklassificerade upphandlingar
• har erfarenhet av upphandlingar inom försvars-och säkerhetsområdet
• har erfarenhet av att upphandla konsulttjänster
• har praktisk erfarenhet av projektledning och processinriktat arbete
• har erfarenhet av att arbeta med kategoriansvar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Resor kan förekomma i tjänsten. Viss möjlighet ges till distansarbete. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Åsa Nylander, 010-111 90 35 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Boberg Asplund, jenny.boberg.asplund@forsakringskassan.se
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
