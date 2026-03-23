Upphandlare inom Verksamhetsstöd i Stockholm
Försäkringskassan / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans upphandlingsorganisation omfattar upphandling, inköpsanalys, elektronisk handel och travel management. Geografiskt finns vi i Stockholm, Sundsvall, Arvidsjaur, Östersund, Ystad och Umeå. Verksamhetsområdet består av 31 personer. Du kommer tillhöra upphandlingsenheten där idag 19 upphandlare arbetar med myndighetens samtliga upphandlingar och avrop. Försäkringskassan finns på flera platser runt om i landet och mycket av samarbetet sker digitalt.
Upphandlare av varor och tjänster
Som upphandlare inom Försäkringskassan arbetar du brett, det innebär ett omväxlande jobb som ger god inblick i myndighetens olika verksamhetsområden. Du stöttar verksamheten kring gällande lagar och inköpsrutiner för att ge myndighetens medarbetare bästa möjliga stöd och support så att Försäkringskassan kan genomföra effektiva och hållbara affärer i upphandlingar och avrop.
För att lyckas i rollen tycker du om att samarbeta då du säkerställer att affärsmässighet och goda relationer omhändertas med interna och externa kontakter. Du ska kunna kommunicera förtroendefullt där du formulerar dig mycket väl i svenska såväl i tal som skrift. Du behöver arbeta strukturerat och kunna hantera flera projekt i gång samtidigt. Myndighetens behovsområden är uppdelade i inköpskategorier där du som upphandlare har ett övergripande ansvar för en eller flera kategorier. Arbetet sker i enlighet med lagar och myndighetens processer.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. En viktig del är att du är säkerhetsmedveten, trygg och analytisk då du kommer hantera sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering.
Det är ett jobb för dig som vill producera, leverera och vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har goda kunskaper om LOU (lagen om offentlig upphandling)
• har mycket god kommunikativ förmåga i svenska i tal som skrift och goda kunskaper i engelska
• har mycket god administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system
• agerar proaktivt på eget initiativ och tar ansvar för resultat
• är serviceinriktad och van att arbeta med kunden i fokus
• är strukturerad, har gott omdöme och har en god analytisk förmåga
• har förmåga att på ett självständigt sätt arbeta konsultativt samt skapa kontakt och förtroende.
Det är meriterande om du
• har några års erfarenheter av praktiskt inköps- eller upphandlingsarbete
• har erfarenhet av upphandla IT-produkter och IT-tjänster
• har erfarenhet att upphandla inom området fysisk säkerhet
• har erfarenhet av att upphandla tjänster och varor
• har erfarenhet av att upphandla konsulttjänster
• har erfarenhet av säkerhetsskyddsklassificerade upphandlingar
• har erfarenhet av uppföljning av upphandlingar inom försvars-och säkerhetsområdet
• har praktisk erfarenhet av att arbeta med kategoriansvar
• har praktisk erfarenhet av projektledning och processinriktat arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Resor kan förekomma i tjänsten, men kan planeras. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Hägersten.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Åsa Nylander, 010-111 90 35 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Boberg Asplund, jenny.boberg.asplund@forsakringskassan.se
, 010-113 45 18 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Pierre Lidström, 010-118 75 89, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9812319