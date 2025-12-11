Upphandlare inom vård, omsorg och socialtjänst till Stadsledningskontoret
2025-12-11
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du möjlighet att göra skillnad och påverka framtidens vård, omsorg och socialtjänst! Hos oss får du ett spännande och stimulerande uppdrag där du växlar mellan upphandling, uppföljning och förvaltning av avtal i nära samarbete med våra kollegor och verksamheter. Vi på enheten för strategiska inköp söker nu en upphandlare för hela området med ett särskilt avtalsuppföljningsansvar inom vård och omsorg. Vill du vara med på resan? Sök till oss!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som upphandlare hos Enheten för strategiska inköp (ESI) kommer du att tillhöra kategoriområdet vård, omsorg och socialtjänst där du gör upphandlingar inom hela området. Du driver dina processer tillsammans med kollegor och beställare. Du har också bra stöd av bland annat jurist och såklart dina kollegor i kategoriområdet vård, omsorg och socialtjänst och övriga kollegor på enheten.
Ditt uppdrag skiljer sig något från en typisk upphandlarroll då en stor del av arbetet handlar om avtalsuppföljning och förvaltning. I nära samarbete med kategoriledare och verksamhet arbetar du med planering, kartläggning, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling för att säkerställa att kommunen erbjuder god vård och omsorg som följer lagar, riktlinjer och avtal. Du samarbetar också med andra enheter inom Västerås stad, politiker samt externa aktörer och leverantörer.
Förutom ditt arbete med upphandlingar och avtalsuppföljning bidrar du med din kunskap och ditt engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete som vi gör på enheten. Allt för att kunna leverera bästa möjliga stöd till staden med smidiga och effektiva processer. Under 2026 jobbar vi fortsatt för hållbara och goda affärer där fokus bland annat kommer handla om införande av kategoristyrning och tydlig inköpsprocess. Tillsammans med dina kollegor driver du utvecklingen framåt. Ett spännande och utvecklande uppdrag!
Din kompetens
Vi söker dig som liksom vi strävar efter att alltid ge bästa möjliga möte. Du som söker brinner för att utveckla och säkerställa hög kvalitet inom vård, omsorg och socialtjänst. Du brinner lite extra för frågor som rör verksamhetsområdet vård och omsorg.
Det är en fördel att du har kunskap om de insatser, åtgärder och krav som behövs för att verksamheterna ska hålla högsta kvalitet och att du är bekant med de lagstiftningar som styr verksamheterna. Vi tror att du har praktisk erfarenhet av upphandling och/ eller avtalsuppföljning inom kategoriområdet. Du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område och vi vill att du har en förståelse för LOU.
Som person är du tydlig i din kommunikation och är duktig på att interagera med andra, och har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift. Eftersom du kan komma att redovisa ditt arbete inför nämnd är det viktigt att du känner dig bekväm med att prata inför grupp. Andra viktiga egenskaper är kvalitetsmedvetenhet och samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du får tänka strategiskt och vara med och påverka verksamheterna utifrån ett brett perspektiv. Du kommer att bidra till att vi kan bli en strategisk inköpsenhet i framkant.
Vi erbjuder
Vi är närmare 40 drivna medarbetare som har olika roller i inköpsprocessen. Upphandlarna arbetar mot olika kategoriområden: - Entreprenad, - Fastighet, Fordon och Transport/Möbler och Inredning, - IT/Telefoni och Kommunikation, - Livsmedel, - Vård, omsorg och socialtjänst, - Ekonomi och juridik, Personal, resor och konferens, Skola och utbildning, Turism och kultur.
Vi som arbetar här har ett gemensamt engagemang i goda affärer, kvalitet, lagarbete och ständig förbättring. Arbetsplatsen ligger i Stadshuset, centralt beläget i Västerås och med bara några minuters gångavstånd från centralstationen. I rollen finns även möjlighet till distansarbete några dagar i veckan.
Enheten för strategiska inköp är en del av Västerås stads stadsledningskontor, läs mer om oss här: http://www.vasteras.se/stadsledningskontoret
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
