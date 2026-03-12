Upphandlare, E-handelssamordnare, till en statlig myndighet
Vi söker nu en Upphandlare, E-handelssamordnare, till en statlig myndighet i Norrköping! Som e-handelssamordnare ska konsulten ha en samordnande och koordinerande roll inom myndighetens inköps- och e-handelsprocess. Rollen innebär att vara länken mellan verksamhetens användare och systemleverantören i frågor som rör inköpsrelaterade delar av affärssystemet.
Du ska bidra till att kvalitetssäkra och vidareutveckla beställningsflöden samt säkerställa att systemets funktionalitet stödjer verksamhetens behov.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Löpande ansluta nya leverantörer i affärssystemet samt avveckla tidigare leverantörer * Administrera kataloger, order, leveranser, användare och internt lager
• Säkerställa att korrekt information finns i e-handelsmodulen
• Medverka i framtagandet av ny funktionalitet i affärssystemet
• Utvärdera och kvalitetssäkra systemleverantörens tekniska lösningar kopplade till beställningsflöden
• Fungera som kontaktpunkt mellan verksamheten, förvaltningen och andra verksamheter i inköpsrelaterade frågor
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-04-01 och beräknas pågå till och med 2026-10-01. Det finns möjlighet till eventuell förlängning.
Arbetet utförs i huvudsak på plats i myndighetens lokaler i Norrköping men viss möjlighet till distansarbete kan finnas efter överenskommelse.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning, alternativt annan utbildning med inriktning på inköp/upphandling på högskolenivå
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att ha arbetat med orderflöde
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-03-22.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
