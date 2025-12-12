Upphandlare / Avtalsspecialist till Din Tur
2025-12-12
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
, Härnösand
, Sollefteå
, Timrå
, Örnsköldsvik
Din Tur är Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns resekoncept och varumärke och ägs av medlemmar vilka är Region Västernorrland och länets sju kommuner. I vårt erbjudande ryms buss, taxi, tågtrafik, färdtjänst och sjukresor. Vi ökar tillgängligheten genom att skapa ett effektivt och hållbart resande med fokus på säkerheten. Idag och i morgon minskar vi länets negativa miljöpåverkan genom att erbjuda fördelaktiga alternativ till bilen. Verksamheten består idag av ca 50 anställda och finns etablerade med kontor i Kramfors och kundcenter i Ånge. Läs mer på: www.dintur.se
Vill du påverka framtidens kollektivtrafik?
Har du erfarenhet av offentlig upphandling och söker en roll där du får arbeta strategiskt och ta ett helhetsansvar? Hos Din Tur får du leda upphandlingar som påverkar tusentals människors vardag. Du får möjlighet att arbeta långsiktigt, äga dina processer och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.
Om rollen
Som upphandlare hos oss arbetar du med hela upphandlingskedjan - från analys och planering till genomförande, avtal och uppföljning. Du arbetar enligt LOU och i nära samverkan med beställare, leverantörer och interna experter.
Exempel på arbetsuppgifter:
leda och genomföra upphandlingar
stödja verksamheten i upphandlings- och avtalsfrågor
säkerställa affärsmässiga, hållbara och rättssäkra processer
utveckla rutiner och arbetssätt
göra avtalsuppföljningar och hantera avrop
Vem är du?
Du är strategisk, affärsmässig och trygg i dina bedömningar. Du arbetar strukturerat, analyserar komplexa frågor och trivs i dialog med andra.
Vi söker dig som har:
akademisk examen eller likvärdig erfarenhet
erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU
vana av att självständigt leda upphandlingsprojekt
erfarenhet av att genomföra avtalsuppföljning
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet från kommun- eller regionsektor
avrop på ramavtal
arbete enligt LUF
SUA
Vad erbjuder vi?
Hos Din Tur får du en roll med stort förtroende och frihet under ansvar. Vi erbjuder en arbetsmiljö där driv, engagemang och initiativkraft uppskattas.
Vi värnar om en hållbar balans mellan arbete och vardag och erbjuder flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete och stort inflytande över hur du planerar ditt arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Kramfors.
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera i Sundsvall. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 15 januari 2026.
För frågor är du välkommen att kontakta:
Josefin Johansson, ansvarig rekryterare josefin.johansson@rutinera.se
| 073-041 32 55
Skicka in din ansökan via www.rutinera.se
Skicka in din ansökan via www.rutinera.se eller direkt till rekryteraren, och ange: "Upphandlare Din Tur".
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
