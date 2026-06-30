Upphandlare - Vill du vara med och göra framgångsrika affärer i Karlskoga?
Karlskoga kommun, Kommunledningskontoret / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-30
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Kommunledningskontoret svarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet.
Vi befinner oss i en förändringsresa inom offentlig upphandling och söker dig som vill vara med och driva denna utveckling framåt. Vi implementerar just nu ett nytt, modernt upphandlingssystem där vi får tillgång till nya AI-verktyg i snabb takt. Vi inför även etablerar e-handel och satsar stort på att utveckla arbetssätt, roller och kompetens.
På upphandlingsenheten är vi elva dedikerade medarbetare i olika roller, såsom inköpare och upphandlare. Upphandlingsenheten stödjer även flera grannkommuner inom upphandling, och tillsammans bygger vi en modern och affärsmässig inköpsorganisation med stöd av den senaste tekniken. Vi har vår arbetsplats centralt i Karlskoga, med närhet till både gratis bilparkering och busshållplats (Örebro/Karlstad). Vi tillämpar möjligheten till distansarbete del av arbetstiden.
På förvaltningen finns flera stödjande och styrande funktioner såsom exempelvis HR, kommunikation, ekonomi och IT.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som upphandlare kommer du att ansvara både självständigt och i team för hela upphandlingsprocessen, från den inledande behovsanalysen och diskussionen med beställare till upprättandet och uppföljningen av avtal, allt med ett tydligt verksamhets- och affärsfokus. Upphandlingarna är varierade och innefattar många spännande och intressanta områden, såsom varor, tjänster och entreprenader.
Arbetsuppgifterna innefattar också att stödja och vägleda kommunens beställare i inköps-, upphandlings- och avtalsfrågor, delta i informations- och utbildningsinsatser samt utföra övriga vanligt förekommande uppgifter inom inköp och upphandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en digitalt skicklig, engagerad och innovativ medarbetare som välkomnar förändringar. Det är av stor vikt att du vågar tänka nytt och använda framtidens digitala verktyg för att göra kloka och hållbara affärer, samt aktivt deltar i vårt utvecklingsarbete. I övrigt är du som person samarbetsorienterad, strukturerad, kreativ och analytisk.
Du har en eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, juridik eller annan relevant inriktning, eller så har du motsvarande kompetens genom längre arbetslivserfarenhet inom inköp. Därtill behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Som kommunens representant gentemot leverantörer har du ett affärsetiskt och opartiskt förhållningssätt. Det är självklart att du har ett genuint intresse för inköps- och upphandlingsfrågor, och vi värdesätter personlig lämplighet högt.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Att strukturera och visualisera data exempelvis genom Power BI
• Strategiskt inköp
• Projektledning eller förändringsledning
• Offentlig upphandling
• Att driva förändringsarbete med hjälp av AI
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten kräver att du ska lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 2026-00417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Katrinedalsgatan 2-4 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Upphandlingschef
Robin Ingbrant 0586-617 47 Jobbnummer
9984407