Upphandlare - entreprenadupphandling samt fastighetsrelaterade tjänster
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen utveckling och styrning består av sex enheter, juridik och ärendehantering, IT och digitalisering, kommunikation, inköp och upphandling, säkerhet samt kvalitet.
Avdelningen ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, utveckling, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen omvärldsbevakar inom ansvarsområdena och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser.
Du kommer att vara en del av vår enhet för inköp och upphandling, som består av upphandlare, inköpscontroller, inköpskoordinator samt utvecklingsledare. Teamet fungerar som ett stöd för hela Stadsfastighetsförvaltningen i frågor som rör upphandlingar, avrop och andra inköpsrelaterade processer. Vi erbjuder dig stor flexibilitet, möjlighet att driva varierande typer av upphandlingar samt tillgång till bred kompetens, både inom enheten och förvaltningen som helhet. De ökade kraven på hållbarhet med fokus på klimat, miljö och sociala faktorer utgör en utmaning, men skapar samtidigt spännande möjligheter för utveckling i vårt arbete.Arbetsuppgifter
Som upphandlare hos oss ansvarar du för att genomföra upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar inom områden som bygg- och konsulttjänster, samt service och underhåll. Stadsfastighetsförvaltningens byggprojekt omfattar nybyggnation, ombyggnad, tillbyggnad och underhåll av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Projekten varierar i omfattning och kostnad.
Du kommer att driva upphandlingarna i sin helhet, i nära samarbete med projektledare och andra kollegor. Arbetet innebär att driva upphandlingsprocessen i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och följa gällande standard inom svensk entreprenadrätt. Utöver detta kommer du att delta i förvaltningens utvecklingsarbete inom inköp och upphandling, med målet att kontinuerligt förbättra våra processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, affärsinriktad och förstår nyttan av att följa lagar, policys och riktlinjer som du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla till din omgivning. Din proaktivitet och ditt engagemang är två egenskaper du identifierar dig starkt med. Du drivs av att skapa resultat och optimala upphandlingar genom kreativa och innovativa lösningar. Du arbetar självständigt och driver upphandlingsprocessen och att ser till att uppställda mål nås och att processen följer uppsatta tidsramar.
Vi vill att du har;
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet och kunskap inom LOU och av övrig relevant, lagstiftning
• God erfarenhet från entreprenad- och tekniska konsultupphandlingar
• Erfarenhet och tillämpning av AB 04, ABT 06, ABK 09 samt AMA AF
• Erfarenhet från inköps- eller upphandlingssystem
Som person har du förmåga att verka både i ett helhetsperspektiv med förståelse för förvaltningens övergripande uppdrag som i det enskilda byggprojektets olika delar. Du har lätt för att samarbeta och sätta dig in omgivningens behov av stöd samtidigt som du är tydlig i din egen roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
