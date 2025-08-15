Uppföljningshandläggare inom civilt försvar och krisberedskap
2025-08-15
Vill du vara med att skapa samhällsnytta och utveckla länets förmåga inom civilt försvar och krisberedskap? Här får du jobba centralt i Stockholm, med Kungsgatans puls utanför porten.
Vi behöver nu rekrytera nu en ny medarbetare med huvudfokus på att stötta och följa upp kommunernas beredskapsarbete, samt arbetet med frivilliga förstärkningsresurser både för myndigheten och aktörer i länet. Enhetens uppdrag att både stötta och följa upp länets aktörer inom civilt försvar och krisberedskap ger dig en stor variation i ditt arbete, samtidigt som det ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt inför olika arbetsuppgifter.
Vad ingår i ditt arbete?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och följa upp kommunernas arbete inom beredskapsområdet. Det sker genom olika typer av utbildningsinsatser, nätverksträffar och möten med kommunala handläggare och chefer. Du kommer även att delta i arbetsgruppen som jobbar med frivilliga förstärkningsresurser. Andra uppgifter är att svara på remisser och hålla sig uppdaterad på ändringar inom området som kan påverka Länsstyrelsens eller kommunernas uppdrag och förutsättningar.
Tjänsten har huvudsakligen ett externt fokus vilket innebär att du behöver trivas med att samverka, att hålla presentationer, utbildningar och workshops. I arbetet ingår att läsa in sig på kommunernas olika styrande dokument på området, följa upp hur arbetet bedrivs och sedan göra en bedömning utifrån gällande lagstiftning. För att förmedla vår bedömning både muntligt och skriftligt behövs en pedagogisk förmåga. Ibland är det negativ återkoppling som ska förmedlas till handläggare, chefer och politiker i en kommun och då är det även viktigt att vara trygg i sig själv.
Du kommer att arbeta nära kollegorna i ditt team, men även med kollegorna på enheten och med andra verksamheter på myndigheten. Länsstyrelsens uppdrag präglas av samverkan och du förväntas delta aktivt och bidra i gemensamma arbetsgrupper och nätverk både på regional och nationell nivå.
Du kan komma att ingå i myndighetens kris- och krigsorganisation.
Arbetsuppgifterna kan ändras utifrån behov i verksamheten och ditt intresse/erfarenhet inom enhetens ansvarsområden.
Är du den vi söker?
För den här rollen ska du ha
- akademisk examen inom statsvetenskap, krisberedskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för arbetsuppgifterna,
- aktuell erfarenhet av revision, granskning eller tillsyn utifrån lagstiftning eller andra externa krav,
- mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
Som person motiveras du av att ta ett stort ansvar och har ett pragmatiskt och prestigelöst förhållningssätt i ditt arbete, du har lätt att skapa och förvalta goda relationer. Du är van vid att själv planera, organisera och genomföra dina arbetsuppgifter. I arbetet ingår många externa kontakter på olika nivåer vilket innebär att du behöver vara bekväm med att representera Länsstyrelsen i olika sammanhang.
Vi fäster mycket stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser det som självklart att du har ett gott omdöme och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn och med ett kritiskt förhållningssätt fatta relevanta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
- god kännedom om lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
- några års erfarenhet av arbete inom krisberedskap och/eller civilt försvar, erfarenhet av samverkan och samordning,
- erfarenhet av arbete hos exempelvis länsstyrelse, kommunal eller regional förvaltning,
- erfarenhet av uppföljning av statliga medel eller annan ekonomisk styrning,
- kunskap om metoder för förmågebedömningar, riskbedömningar, utvärdering eller uppföljning av åtgärders effekt/effektivitet.
Mer om oss
Anställningen är tillsvidare och på heltid, med placering i Stockholm. Vi tillämpar i regel provanställning. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad på enheten för samhällsskydd och beredskap där experter inom exempelvis lag om skydd mot olyckor, kärnenergiberedskap, samband och krisberedskap ingår. På enheten arbetar vi i tre team och du kommer arbeta i ett team med arbetsuppgifter inom krisberedskap och civilt försvar. I teamet samarbetar vi och stöttar varandra inom våra respektive områden. Enhetschefen leder med hjärta och engagemang och utövar ett tillitsbaserat ledarskap över enhetens 15 medarbetare. Enheten för samhällsskydd och beredskap är en del av Avdelningen för beredskapsfrågor.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan. Bifogat CV ska vara skrivet på svenska. Intervjuer sker från och med vecka 40.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Moa Karlsson, 010-2231215.
Fackliga kontaktpersoner är Susann Sass-Jonsson för SACO och Göran Dalin för ST, båda nås via tfn 010- 2231000.
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
