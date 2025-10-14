Uppdragsmedveten förskollärare sökes till Propellergatans förskola.
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och fortsätta forma en förskola och utbildning med pedagogiskt hög kvalitet där vi hela tiden arbetar för att göra bra ännu bättre?
En förskola där barn finner hundra sätt att lära på, hittar tusen idéer och en hel
värld att utforska.
Vi söker nu en uppdragsmedveten förskollärare som brinner för sitt arbete och uppdrag.
Är det kanske dig vi söker?
Genom ett lustfyllt och tillgängligt lärande i en stimulerande miljö, vill vi ge förutsättningar för varje barn att utvecklas, lära och nå sin fulla potential.
Detta genom att barnen får rika möjligheter till att leka, kommunicera, samspela, skapa och experimentera.
Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias tankar och filosofi som vi lyfter in utifrån vår lokala kontext på förskolan. Vi implementerar Reggio Emilias filosofi och tankar i våra undervisningsmiljöer och i vårt undervisande förhållningsätt.
På Propellergatan är vi övertygade om att mångfald och allas olikheter berikar. Vi bygger vår utbildning kring våra värdeord, vår människosyn och vår kunskapssyn och försöker alltid vara normkreativa i allt vi gör.
På förskolan är vårt systematiska kvalitetsarbete av stor vikt liksom vår kompetensutveckling.
Kollegialt lärande, lärande samtal, samt individuella och gemensamma reflektioner är olika redskap vi använder oss av vid vår kompetensutveckling.
Detta läsår har vi Projektfokuset "Lustfyllt lärande utifrån de hundra språken- genom lek, kommunikation, fantasi och hållbara relationer"
I tjänsten ingår allt ansvar och alla arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget hos en förskollärare. Ett särskilt uppdrag som lärledare kan eventuellt bli aktuellt.
Barn och Utbildningsförvaltningens gemensamma mål:
Elevers resultat skall förbättras
Propellergatans mål och förbättringsagenda utifrån vår verksamhetsplan:
1. Hållbarhet och arbetsmiljö - för barn och pedagoger
Syfte: Skapa en stabil, hållbar och hälsofrämjande förskola där både barn och vuxna mår bra och kan utvecklas.
Förbättringsagenda:
• Minska sjukfrånvaron genom fokus på friskfaktorer, återhämtning och arbetsglädje.
• Tydliggöra roller, ansvar och förväntningar i arbetslagen.
• Stärka KASAM och skapa en än mer professionell och samspelande kultur.
• Främja ett mer lustfyllt lärande för både barn och pedagoger.
2. Systematiskt kvalitetsarbete och undervisningens utveckling
Syfte: Höja kvaliteten i undervisningen genom strukturerad dokumentation, analys och reflektion.
Förbättringsagenda/aktiviteter:
• Utveckla SKA-arbetet med fokus på barns progression och lärande, både på grupp och individnivå.
• Säkerställa att alla barn får möta samtliga målområden i undervisningsmiljöerna.
• Vi använder pedagogisk dokumentation, analysverktyg och SKA-material kontinuerligt och systematiskt för att planera, följa upp och utveckla undervisningen.
• Utveckla och implementera lekresponsiv undervisning i vårt Projektarbete
3. Tillgängligt lärande och likvärdig utbildning
Syfte: Alla barn ska ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Förbättringsagenda/aktiviteter:
• Fortsätta implementera tydliggörande pedagogik, bildstöd och TAKK.
• Anpassa lärmiljöer och arbetssätt utifrån barns behov och perspektiv.
• Fortsätta samarbeta tvärprofessionellt med barnhälsan och andra professioner.
• Höja kompetensen kring SKUA (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) flerspråkighet samt barns rätt till kommunikation.
4. Delaktighet och samverkan med vårdnadshavare
Syfte: Stärka samarbetet med vårdnadshavare för att skapa en gemensam grund för barnets utveckling.
Förbättringsagenda/aktiviteter:
• Temakvällar och dialog kring aktuella frågor.
• Ökat samarbete vid bristfällig närvaro.
• Implementera Språkdialogerna som gemensamt verktyg.
• Skapa fler forum för delaktighet i utbildningen.Kvalifikationer
Arbete i förskolan samt erfarenhet och kompetens av SKA är meriterande.
Du behöver ha följande förmågor för denna tjänst:
Flexibel
Mål och resultatorienterad
Ha samarbetsförmåga
Ha pedagogisk insikt
Ha goda ledarskapsförmågor
Alltid ha en helhetssyn
Det är meriterande om du har goda kunskaper i AKK och lågaffektivt bemötande. Liksom att du har god erfarenhet av Systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete och pedagogisk dokumention.
I en eventuell framtida roll som lärledare behöver du besitta goda, positiva och starka ledaregenskaper. Detta då du, i ett distribuerat ledarskap, leder förbättringsarbetet och dina kollegors lärande på förskolan tillsammans med rektor samt andra lärledare.
Rekryteringen kommer ske löpande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.
. Ersättning
