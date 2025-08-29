Uppdragsmedveten barnskötare sökes till Propellergatans förskola.
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och fortsätta forma en förskola och utbildning med pedagogiskt hög kvalitet där vi hela tiden arbetar för att göra bra ännu bättre?
En förskola där barn finner hundra sätt att lära på, hittar tusen idéer och en hel
värld att utforska.
Vi söker nu en uppdragsmedveten och positiv barnskötare. Är det kanske dig vi söker?
Genom ett lustfyllt och tillgängligt lärande i en stimulerande miljö, vill vi ge förutsättningar för varje barn att utvecklas, lära och nå sin fulla potential.
Detta genom att barnen får rika möjligheter till att leka, kommunicera, samspela, skapa och experimentera.
Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias tankar och filosofi som vi lyfter in utifrån vår lokala kontext på förskolan. Vi implementerar Reggio Emilias filosofi och tankar i våra undervisningsmiljöer och i vårt undervisande förhållningsätt.
På Propellergatan är vi övertygade om att mångfald och allas olikheter berikar. Vi bygger vår utbildning kring våra värdeord, vår människosyn och vår kunskapssyn och försöker alltid vara normkreativa i allt vi gör.
På förskolan är vårt systematiska kvalitetsarbete av stor vikt liksom vår kompetensutveckling.
Kollegialt lärande, lärande samtal, samt individuella och gemensamma reflektioner är olika redskap vi använder oss av vid vår kompetensutveckling. Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Fokus barn- och utbildningsförvaltningen:
Elevers resultat skall förbättras
Propellergatans fokus läsåret 2025-2026.
1. Hållbarhet och arbetsmiljö - för barn och pedagoger
Syfte: Skapa en stabil, hållbar och hälsofrämjande förskola där både barn och vuxna mår bra och kan utvecklas.
2. Systematiskt kvalitetsarbete och undervisningens utveckling
Syfte: Höja kvaliteten i undervisningen genom strukturerad dokumentation, analys och reflektion.
3. Tillgängligt lärande och likvärdig utbildning
Syfte: Alla barn ska ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
4. Delaktighet och samverkan med vårdnadshavare
Syfte: Stärka samarbetet med vårdnadshavare för att skapa en gemensam grund för barnets utveckling.
I tjänsten ingår allt ansvar och alla arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget hos en barnskötare.
På förskolan finns tre Storarbetslag.
Du kommer arbeta i ett Storarbetsslag som delar av dagen arbetar i mindre team. I teamet ansvarar du, tillsammans med din teamkollega, för undervisningen. Storarbetslaget består av tre förskollärare, tre barnskötare och en Ateljerista. Ni delar barnen i gynnsamma konstellationer utifrån mål, projekt samt naturligtvis utifrån barnens behov och intressen. Kvalifikationer
Du behöver ha följande förmågor och kompetenser för denna tjänst.
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Pedagogisk insikt
Helhetssyn
Utbildning kunskap och kompetens i AKK samt Lågaffektivt bemötande kan vara meriterande. Liksom intresse av musik och att musicera tillsammans med barnen. Vi ser gärna att du kan spela gitarr. Vi ser även gärna att du är insatt i, och ser SKA som ett viktigt verktyg i ditt arbete.
Erfarenhet av arbete på förskola är därför önskvärt.
Rekrytering sker löpande under annonsering så vänta inte med din ansökan!
Innan anställning ska utdrag ur belastningsregistret visas upp.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
