Uppdragsledare till vår kund i Sundbyberg
2025-09-08
Uppdragsbeskrivning
Vår kund söker en senior uppdragsledare inom ett av verksamhetens viktigaste projekt, med ansvar och arbetsuppgifter inom driftnära verksamhet samt driftstyrsystem SCADA/EMS. Din roll är primärt att som senior uppdragsledare ansvara för ett av organisationens största och mest strategiska projekt. Du ansvarar för projektets planering, framdrift samt rapportering enligt den omfattning och de uppgifter som delegeras av styrgruppen och programledaren.
Exempel på arbetsuppgifter:
Uppdragsledning/delprojektledning
Aktivitetsledning för projektets olika delar och leverabler, t.ex. datamigrering, design, konfiguration, test, driftsättning, förvaltningsetablering, utbildning m.m.
Samverkan och stöd till omkringliggande initiativ, t.ex. förändringsprojekt, linjens förvaltningsetablering, andra berörda initiativ inom verksamheten samt samarbeten med externa aktörer.
Rollen arbetar främst inom ett projekt som omfattar operativ drift samt andra verksamhetsnära aktiviteter. Projektet innefattar även etablering av en IT-lösning med omfattande verksamhetstester samt driftsättning av plattformen tillsammans med verksamhetens användare.
Rollen kan även få ansvar att stödja andra projekt inom programmet och/eller andra initiativ inom organisationen, t.ex. genom utredningar, riskhantering, koordinering, förändringsarbete, förvaltningsarbete eller kontinuitetsplanering.
Roll och ansvar
Arbetet innefattar bland annat:
Ansvar för uppdragsledning inom området datamigrering i ett pågående verksamhetsprojekt, med fokus på att införa ett nytt SCADA/EMS-system.
Ansvar för uppdragsledning och expertstöd i samband med förnyelse och införande av SCADA/EMS-system.
Planera och leda aktiviteter inom delegerade områden.
Bidra med domänkunskap inom SCADA/EMS, t.ex. funktionalitet, underhållsfrågor, test och acceptansförfarande i införandeprojekt.
Leverera resultat, följa upp samt rapportera till projektledare och berörda intressenter.
Ge stöd och expertkunskap till andra initiativ inom programmet och linjeorganisationen.
Obligatoriska krav
Du ska ha minst Civilingenjörsexamen inom elkraft.
Du ska ha minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av SCADA/EMS system för en Europeisk TSO eller DSO, där du har ansvarat för något/några av följande områden: databasunderhåll och/eller förvaltning av SCADA/EMS system, för elnätsdrift.
Du ska ha minst 10 års erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet, exempelvis förvaltning.
Du ska ha dokumenterad arbetslivserfarenhet i minst 2 år som ledare inom elnätsdrift (projektledare, delprojektledare eller teamledare) i projekt för SCADA/EMS/DMS-system.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Mervärdeskrav
Arbetslivserfarenhet som projekt- eller delprojektledare i minst ett uppdrag de senaste 5 åren gällande data- och bildmigrering vid byte eller förnyelse av SCADA/EMS/DMS system för en Europeisk TSO eller DSO.
Arbetslivserfarenhet i minst ett uppdrag de senaste 5 åren gällande kravställning för upphandling samt utvärdering av kravuppfylland för byte eller förnyelse av nytt SCADA/EMS/DMS system.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom kraftsystemmodellering, nätberäkningsapplikationer eller SCADA applikationer med fokus på operativ elnätsdrift.
Aktuell erfarenhet, de senaste 5 åren, av att ha arbetat minst under 3 år för ett statligt verk eller myndighet är meriterande.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
