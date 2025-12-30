Uppdragsledare till utveckling av ett nytt system
2025-12-30
Vill du spela en nyckelroll i arbetet med att ta fram ett helt nytt system? Lösningen kommer att användas överallt inom polisverksamheten - av brottsutredaren, underrättelseanalytikern eller HR-specialisten. Ta chansen till en unik möjlighet!
Gruppen Nationella stödsystem organiseras inom polisens IT-avdelning och ansvarar för en bred palett av system, bl.a. myndighetens lärplattform, intranät, och vapensimulatorer. Gruppen tittar även på hur t.ex. VR och AI ska utforskas för att bättre kunna stödja Polismyndighetens utbildningsbehov.
Vi står nu även i färd att från grunden ta fram och utveckla ett helt nytt system knutet till polisverksamhetens olika formulär. Formulären kan t.ex. syfta till att hjälpa brottsutredaren i sitt arbete, eller i samband med hantering av orosanmälningar och annat liknande i det polisära arbetet. Till detta arbete behöver vi en ansvarstagande IT-uppdragsledare med god teknisk kompetens och förmåga att leda arbete med mjukvaruutveckling. Du behöver också erfarenhet samt förmåga att skapa brett förankringsarbete i stora organisationer.
Vi har vår arbetsplats på Kungsholmen i Stockholm, och du har möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan när arbetet tillåter.
Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/
I din roll som uppdragsledare kommer du få möjlighet att leda den tekniska utvecklingen av ett nyutvecklingsuppdrag inom polismyndigheten. Systemet kommer användas överallt inom polisverksamheteten och spela en viktig roll i polisens brottsbekämpande uppdrag och bidra till en effektiv polisverksamhet. Utöver detta system kommer du vara inblandad i andra produkter som gruppen hanterar.
Som uppdragsledare kan dina huvudsakliga arbetsuppgifter bl.a. bestå av:
Samordna och driva uppdrag inom ramen för utvecklingsuppdraget
Koordinera arbetet mellan olika grupper inom IT-avdelningen, övriga delar av organisationen och externa parter
Genomföra och säkerställa behovsanalyser utefter verksamhetens behov
Hålla ihop och styra utvecklingsinsatser inom produktområdet
Leda workshops och möten för att driva IT-uppdragen framåt
Arbeta med/rapportera till involverade styrgrupper, eller andra referensgrupper (vilka kan representeras av intressentgrupper brett inom hela polisorganisationen)
Inom polisens IT-avdelning agerar alla grupper produktägare, vilket innebär ansvar för hela produktens livscykel, både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning/support. Du kommer arbeta tätt med en systemutvecklare och enligt ett agilt arbetsätt.
Du erbjuds goda möjligheter att sätta din prägel på yrkesroll och arbetssätt, och bidra strategiskt kring produktens utveckling och framtida riktning, där du tillsammans med verksamheten för kreativa dialoger och hanterar tekniska utmaningar.
Låter det intressant och vill du bidra till en större uppgift - sök jobbet redan idag!
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som relevant.
Flera års yrkeserfarenhet (i närtid) av att samordna och strukturera uppdrag i en komplex IT-miljö, med fokus på mjukvaruutveckling, exempelvis i en roll som projektledare produktägare, business analyst/kravanalytiker eller liknande.
God teknisk kompetens och förståelse kring mjukvaruutveckling, exempelvis systemintegrationer/API:er, IT-säkerhet, tillgänglighet, prestanda/skalbarhet m.m.
Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga dig i tal och skrift på engelska.
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du i anslutning till ovan har:
Erfarenhet av att ha arbetat med kravanalys/verksamhetsanalys i samband med IT-utveckling eller verkat i en UX-roll, gärna med god kompetens kring mockups/prototyper/MVP:er.
God kompetens kring att facilitera workshops eller driva liknande forum för kravinsamling och bearbetning.
Erfarenhet av att arbeta med kravställning av IT-system inom offentlig sektor och/eller annan verksamhet som är starkt styrt av regelverk och lagstiftning.
Erfarenhet av att ha arbetat som lösningsarkitekt/IT-arkitekt, och/eller systemutvecklare.Dina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på ordningssinne, samt ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Vidare behöver du vara duktig på att leda och ha förmåga att bygga relationer, samt hantera för yrkesrollen nyttiga samverkans- och kontaktytor. Du behöver därför ha en stark förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt att vara en god och tydlig kommunikatör.
Vi värdesätter din vilja och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten, samtidigt som du är någon som själv vill utvecklas, lära nytt och dela med dig av din kompetens.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarande av urvalsfrågorna via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den: 29 januari 2026.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer: A812.356/2025 i mailets ärendemening.
För fullständig information om anställningen samt hur du får tillgång till anknutna urvalsfrågor, se följande länk:https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/december/uppdragsledare-till-utveckling-av-ett-nytt-system/
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A812.356/2025".
