Uppdragsledare till stor aktör | Stockholm/Sundbyberg
2025-11-13
Uppdragsledare - Svenska kraftnät
Plats: Stockholm/Sundbyberg Distansarbete: Upp till 50 % Uppdragsperiod: 1 feb 2026 - 31 dec 2027 Ansök senast: 20 nov 2025, kl. 23:59 Omfattning: 100 % Säkerhetsprövning: Krävs (registerkontroll)
Vill du leda ett av Sveriges mest kritiska teknikskiften?
Svenska kraftnät söker en Uppdragsledare på expertnivå (10+ år) för ett av myndighetens mest betydelsefulla och verksamhetskritiska projekt: utbytet av det nationella driftövervakningssystemet SCADA/EMS.
Det här är en möjlighet att stå i centrum för ett av landets mest strategiska teknikskiften - och samtidigt arbeta nära den operativa drift som håller Sveriges elsystem stabilt, säkert och robust.
Uppdraget - bakgrund
Svenska kraftnäts befintliga driftövervakningssystem SCADA/EMS ska ersättas. Det nya systemet ska stödja framtidens krav på säkerhet, tillgänglighet och funktionalitet för styrning av det svenska transmissionsnätet.
Som uppdragsledare får du en central roll i genomförandet: du leder planering, framdrift, styrning och rapportering av ett omfattande projekt med stort verksamhets- och samhällsvärde.
Din roll och ditt ansvar
Du ansvarar för ledning av ett av Svenska kraftnäts viktigaste projekt inom operativ drift, IT-plattformar och verksamhetsnära processer. Uppdraget omfattar både strategiska och operativa ansvarsområden:
Huvuduppgifter
Leda uppdragets planering, genomförande och rapportering enligt styrgruppens riktlinjer.
Säkerställa leverans av ett nytt SCADA/EMS-system - från design och konfiguration till test, driftsättning och förvaltningsetablering.
Utgöra aktivitetsledare för projektets centrala delar såsom EMS-funktioner, konfiguration, test, utbildning och driftsättning.
Samverka med interna och externa initiativ, inklusive Nordiska TSO:er, förändringsprojekt och förvaltningsorganisationer.
Stödja andra projekt och initiativ med expertkompetens inom SCADA/EMS och verksamhetskritiska IT-system.
Genomföra riskanalys, koordinering, kontinuitetsplanering och verksamhetsnära utredningar.
Följa upp och rapportera framdrift till projektledare, styrgrupp och andra intressenter.
Din kompetensKrav
Minst 10 års erfarenhet av uppdragsledning, delprojektledning eller liknande roller i komplexa miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av stora verksamhetskritiska IT-projekt.
Mycket god förmåga att leda i tekniskt avancerade miljöer.
Expertkunskap i SCADA/EMS-domänen - funktionalitet, test, acceptans, drift och underhåll.
Flytande svenska i tal och skrift (expertnivå).
Meriterande
Erfarenhet från energibranschen, transmissionsnät eller andra samhällskritiska verksamheter.
Erfarenhet av samverkan mellan flera aktörer och internationella partners (exempelvis TSO:er).
Vana vid att arbeta nära verksamhetens operativa drift.
Om samarbetet
Uppdraget genomförs på plats hos Svenska kraftnät i Sundbyberg, med möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Avtalsvillkor baseras på beställarens ramavtal.
Konsulter kan komma att kallas till intervju för verifiering av kompetenser.
Obs. ansökan ska inkommas med CV och ifylld kompetensmatris (på svenska).
Endast anbud kopplade till bolagskonto accepteras.
Ansök redan i dag!
Skicka in CV och kompetensmatris senast 19 november 2025 kl. 23:59. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9604314