Uppdragsledare till Energibyrån - Stockholm
Poolia AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du redo att ta en central roll i ett bolag där kultur, ansvar och utveckling verkligen betyder något? Energibyrån växer i Stockholm och söker en Uppdragsledare som vill bli vårt lokala ansikte utåt och leda uppdrag som driver VVS-, energi- och fastighetssystem mot en mer hållbar framtid. Hos oss får du korta beslutsvägar, stor delaktighet och möjlighet att påverka både projekt och verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-01-11Om tjänsten
Som Uppdragsledare får du helhetsansvar i dina projekt - från tidiga utredningar till färdiga handlingar. Du leder uppdragen, håller ihop ekonomi, kvalitet och tidplaner, och har nära dialog med både kunder och kollegor. Arbetet spänner över allt från tekniska analyser och rapporter till samverkan i större projekteringsgrupper och stöttning av mer juniora medarbetare. Du jobbar i en mix av lokala projekt och distanssamarbeten med vårt team i Umeå, och blir en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa.
Vem är du?
Vi söker dig med ingenjörsbakgrund inom energi eller VVS - eller erfarenhet från entreprenad, projektledning eller liknande roller. Du har minst ett par års erfarenhet av uppdragsledning och är trygg i dialoger med både kunder och projektteam. Du behärskar Magi-CAD och Office, har erfarenhet av systemuppbyggnad och tidiga skeden och trivs med ansvar. Som person är du positiv, engagerad och prestigelös. Du gillar att ta initiativ, dela med dig av kunskap och skapa god stämning i projekten. B-körkort behövs för rollen.
Om verksamheten
Energibyrån är ett växande konsultbolag inom energi- och VVS-projektering, med huvudkontor i Umeå och kunder över hela landet. Sedan 2004 har vi byggt ett stabilt företag präglat av kvalitet, långsiktighet och omtanke om våra medarbetare. Vi utvecklar hållbara och kostnadseffektiva VVS-system och arbetar både med nyproduktion och ombyggnation. Hos oss möts du av en välkomnande kultur, stort inflytande och möjligheten att växa i din roll. Vi erbjuder strukturerade arbetssätt, hög kompetensdelning, flexibilitet, en trygg orderstock och kollegor som alltid ställer upp för varandra.
"På Energibyrån har jag alltid fått möjlighet att ta större ansvar och växa - och när det är mycket att göra ställer alla upp för varandra!"
I den här rekryteringen samarbetar Energibyrån med Poolia. Tjänsten är på heltid med anställning direkt hos Energibyrån. Har du frågor kring tjänsten, välkommen att kontakta Operativ chef Victor Nilsson via 070-365 49 44 eller victor.nilsson@energibyran.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Frida Sundelin via 070-544 16 06 eller frida.sundelin@poolia.se
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på "Ansök här" via annonsen på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Frida Sundelin frida.sundelin@poolia.se 070-544 16 06 Jobbnummer
9677158