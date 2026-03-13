Uppdragsledare sökes till stor kund inom försvarsindustrin
Framtiden i Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Linköping
2026-03-13
Vill du arbeta i teknikens framkant och ha en central roll i projekt som formar framtidens flygplan? En stor kund till oss söker en uppdragsledare med driv, struktur och helhetssyn till sin verksamhet i Linköping.

Om tjänsten
Som uppdragsledare hos vår kund kommer du att leda delprojekt med ansvaret att säkra inleverans av internt tillverkat material till verksamheten för modifikation av flygplan. Du driver projekt i nära samarbete med inköp, lager, produktionsberedning, planering och interna leverantörer. Det är ditt ansvar att organisera, planera och leda genomförandet av projektet från start till slut. Du definierar resursbehov för produktionsteknik, sätter tidplaner, hanterar projektets ekonomi, hanterar projektets intressenter och säkerställer att samarbetet inom projektet är effektivt.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som uppdragsledare tror vi att du har en universitets-, högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom projektledning, industriell ekonomi, logistik eller motsvarande erfarenhet. Du har även minst 1 års arbetslivserfarenhet inom liknande roll. Som person besitter du ett stort driv och har en förmåga att se lösningar i stället för problem. Du trivs med att ha många bollar i luften och är strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt. Du behärskar engelska och svenska utan problem och trivs i att vara en spindel i nätet.
Skallkrav:
• Kandidatexamen/Civilingenjörsexamen/Yrkeshögskoleexamen inom industriell ekonomi, projektledning, maskinteknik, logistik eller motsvarande erfarenhet
• Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet
• Svenska och engelska i tal & skrift
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap
Meriterande:
• Teknisk bakgrund
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju städer i Sverige.
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Välkommen med din ansökan redan idag!
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som uppdragsledare, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag! Om du erbjuds en tjänst kommer du att säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen måste bli godkänd för att du ska kunna påbörja din anställning.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Linköping
Befattning: Heltid, mån-fre 07:30-16:30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
580 02 LINKÖPING
Framtiden AB
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com
