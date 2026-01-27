Uppdragsledare Senior nivå -(16 mars 2026 - 28 feb 2027)
2026-01-27
Är du en erfaren Uppdragsledare med lång erfarenhet av systemimplementering, lön, HR och schemaläggning. Gedigen kompetens inom Organisations- utveckling och ledning samt agilt arbetssätt? Skicka din ansökan omgående.
Vi söker nu en Uppdragsledare till vår kund inom statlig myndighet
Nödvändiga färdigheter:
HR-processer, Schemahantering, Organisationsutveckling, Implettering av schema- och lönesystemet Heroma, Förändringsledning, Leda stora IT-utvecklingsprojekt, Agilt arbetssätt.
Uppdragsperiod: 2025-03-16 - 2027-02-28 (möjlighet till förlängning)
Kunskapsnivå: Senior 4
Möjlighet till distansarbete upp 25% i samråd med Uppdragsgivare
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Uppdragsbeskrivning
Till vår kund söker vi en Uppdragsledare. Kunden är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Myndigheten förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga rutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Myndigheten har idag cirka 2 400 anställda.
Myndigheten verkar i hela landet i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kundens IT-avdelning är lokaliserad i Luleå och den består av cirka 250 anställda och ett 100-tal konsulter.
Bakgrund:
Myndigheten har implementerat ett nytt systemstöd, Heroma, för lön- och schemahantering i egen regi, något som medför ett förändrat arbetssätt och har behov av en senior uppdragsledare som kan leda uppdraget att se över organisation och arbetssätt för planering och uppföljning av arbetstid; ansvarsfördelning och processen i främst schemahantering som är kopplat till löneutbetalning.
Uppdragsledaren har en bred och djup förståelse för utvecklingsprojekt och erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag. Dina främsta uppgifter som uppdragsledare är att leda och koordinera arbetet i arbetsgruppen. Du är även föredragande i styrgruppen och har en omfattande dialog med övriga intressenter. Uppdraget ansvarar för att implementera organisation och framtagande av styrande och stödjande dokument för att få till arbetssätt och processer inom området.
Uppdragsledaren ska säkerställa den mest optimala organisationen inklusive processer och arbetsflöden samt roller och ansvar för schemaplanering inom myndigheten. Uppdragsledaren ska även ta fram stödmaterial för t.ex. chefer att räkna ut sitt resursbehov som schemaläggare kan utgå ifrån. Ett stödmaterial som räknar ut optimal bemanning och därmed också följer lagar och regler.
Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget och uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är klar. Denna säkerhetsklassning kräver svenskt medborgarskap.
Uppdraget kräver kompetensnivå 4 inom aktuellt område:
Kunskap - Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet - Har deltagit i stora och komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 8 år som konsult inom aktuellt område.
Ledning - Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet - Mycket stor
Skakrav:
Erfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i en statlig myndighet där oregelbunden arbetstid förekommer.
Erfarenhet av att införa organisation och roller för schemahantering
Erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag. Erfarenheten ska omfatta helhetsansvar för uppdragets genomförande, inklusive styrning, uppföljning och rapportering.
Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt
Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt
Mycket god förståelse för schema- och löneprocessen, lönetjänster, schemahantering och HR-processer.
Kunna prata och skriva flytande svenska
Meriterande:
Konsulten bör ha erfarenhet av:
Förändringsledning
Organisationsutveckling
Arbete med organisationsförändringar inom schemahantering
Arbete med informationssäkerhet hos stat, kommun, eller landsting alternativt hos ett större företag (> 100 anställda)
Kraven ska framgå tydligt i CV och markeras. Dessutom ska respektive krav motiveras i fritext med hänvisningar till var i CV kravet uppfylls.
Startdatum: 2026-03-16 eller från det datum båda parter undertecknat avtalet.
Slutdatum: 2027-02-28 (möjlighet till förlängning)
Plats: I myndighetens lokaler i Stockholm. Du ska kunna vara på plats 5 dagar i veckan. Viss möjlighet till distansarbete finns, dock i samråd med uppdragsgivaren
Arbetstid/Omfattning: 40 timmar i veckan (100%)
Möjlighet till förlängning på 12 månader.
Vänligen ansök direkt via vårt system Teamtailor med:
• ditt uppdaterade CV på svenska. Du kommer att fylla i en Kompetensmatris om du går vidare till nästa steg.
• Ett motivationsbrev där även information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget ska framgå.
• i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
Sista ansökningsdag är 2026-01-30
Är du intresserad av uppdraget och har kvalifikationerna rekommenderar vi dig att ansöka omgående. Så ansöker du
