Uppdragsledare och projektörer Väg/Gata/Mark/VA
2026-02-10
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Lycksele
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi är specialister inom stadsutveckling, arkitektur och infrastruktur som bygger samhällen som håller. Var med i projektera i en unik miljö, där en historisk stadsflytt pågår som har givit eko i omvärlden. Anslut till vårt kontor i Kiruna, där får du möjlighet att jobba i spännande och utvecklande uppdrag. Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som Uppdragsledare och/eller Projektör hos oss på Tyréns kommer du arbeta inom vårt affärsområde Infrastructure och kompetensområde Gata & Väg och/eller Vatten. För att hitta mer information om vad vi gör inom dessa kompetensområde klickar du här för Gata & Väg och här för Vatten.
I denna roll kommer du exempelvis jobba med:
• Uppdragsledning
• Teknikansvarig
• Väg/Gata/Mark-projektering
• VA-projektering
Som uppdragsledare har du ansvar för uppdragens ekonomi, tidplan, resurser och slutleverans. Du sköter kontakten med kund och säkerställer att vi levererar rätt kvalitet.
Som projektör tar du fram ritningar och tekniska lösningar inom det egna teknikområdet.
Uppdragsledare eller projektör kan även delta i uppdrag som teknikansvarig beroende på typ av uppdrag.
Vi erbjuder
• Fantastiska kollegor och många specialister inom våra olika kompetensområden
• En värderingsdriven kultur där Connect, Create & Challenge är våra ledord
• En stimulerande arbetsmiljö i våra lokaler med möjlighet att arbeta hemifrån del av din arbetstid
• Arbete i projekt tillsammans med dina Tyréns-kollegor, vi jobbar ofta i teamleveranser (sällan som enstaka resurser på plats hos våra kunder)
• Möjlighet att jobba med innovationsprojekt
• Kompetensutveckling anpassad efter dig
• Sociala aktiviteter, både på och efter ordinarie arbetstid
• Fast månadslön
• Extra lediga dagar utöver dina semesterdagar, vi är t.ex. alltid lediga med lön dagarna mellan jul och nyår
• Flertalet personalförmåner via vår förmånsportal
• Kollektivavtal som vi tecknat med Innovationsföretagen (Almega)
Klicka här för att läsa mer om oss, vilken typ av projekt vi jobbar med, vilka utvecklingsmöjligheter som finns, våra innovationer, läsa bloggar och lyssna på våra medarbetares podcasts.
Vi söker
För att lyckas och trivas i rollen så är det fördelaktigt om du har:
• Några års erfarenhet av arbete som uppdragsledare
• Erfarenhet av att jobba som projektör, antingen på junior nivå eller mer senior
• Utbildning inom samhällsbyggnad
Meriterande är erfarenhet/kunskap inom:
• Anläggningsbranschen
Personliga egenskaper vi tror passar rollen och vår företagskultur:
• Ansvarstagande
• Kreativ
• Nyfiken
• Social
För denna tjänst ser vi att du hanterar det svenska och engelska språket i både tal och skrift för att kunna tillmötesgå våra kunder och kollegors behov.
Ansöka
Du är varmt välkommen med din ansökan! Klicka på Ansök nere till höger. Personligt brev är inte ett krav hos oss, men kommer naturligtvis läsas om det bifogas.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar per mejl utan hanterar enbart ansökningar som kommer in via ansökningslänken. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor? Då är du välkommen att kontakta:
Patrik Kjellgren
Affärschef
Mejl: patrik.kjellgren@tyrens.se
Telefon: 070-6745273
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyrénskoncernen har 3 000 medarbetare med verksamhet i Sverige, Storbritannien, Estland, Litauen, Polen, Bulgarien och Kanada.
Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Ersättning

Marknadsmässig lön med individuell lönesättning
